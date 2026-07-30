Ce se întâmpla, de fapt, în azilele lui Viorel Pașca. El însuși a povestit: „Oare pe cine om fi îngropat noi?”

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Viorel Pașca a povestit în cărțile sale cum dădea afară beneficiarii din azile, dar și cum dispăreau bolnavii, mulți dintre ei suferind de afecțiuni psihice. Proprietarul azilelor este acuzat de DIICOT de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, fiind cercetat în libertate.

Viorel Pașca a scris despre azilele pe care le deținea cinci volume în cartea „Dumnezeu poartă de grijă”,, publicate de Societatea Penticostală de Misiune Creștină din România.

Multe povești vorbesc despre suferința oamenilor abandonați, însă printre acestea se numără și întâmplări cel puțin bizare.

Viorel Pașca a confirmat că tot ce a relatat în cărțile sale sunt lucruri adevărate, scrie Libertatea.

Una dintre cele mai șocante întâmplări povestite în cărțile sale este cea în care a îngropat un beneficiar cu datele de identitate ale unui alt bărbat, care, din acest motiv, a rămas fără pensie pentru o vreme.

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Povestea e scris pe 6 februarie 2022, iar Pașca își amintea că „era o zi călduroasă de vară când, de la un spital din Oradea, ambulanța ne-a adus un bolnav în stare foarte gravă, fără acte de identitate, doar cu un bilet de externare pe care era scris numele, Szabo Zoltan D. G., fără CNP sau alte date de identificare. Fusese găsit într-un subsol al unei clădiri, nemâncat de mai multe săptămâni, deshidratat, în stare foarte critică, fiind dus la unitatea de primire urgențe.”

După trei zile, omul a decedat, iar personalul azilelor nu putea face nimic privind înmormântarea, pentru că omul nu avea acte de identitate.

A plecat în Oradea încercând să găsească identitatea persoanei pentru a putea începe demersurile pentru înmormântare.

El a povestit că a primit o adeverință de la poliție cu care putea obține actele necesare.

După câteva săptămâni, însă, a primit un telefon de la poliție care „mă întreba dacă știu și cunosc un domn cu numele Szabo Zoltan D.G.. I-am spus că a fost la noi și l-am înmormântat în urmă cu ceva timp. Mare mi-a fost mirarea să aud că de fapt Szabo Zoltan D.G. tocmai fusese să-și ridice pensia, aflând în acele momente că, de fapt, el era mort și înmormântat în cimitirul de la Dumbrava.”

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Pașca a povestit cum s-a întâlnit în biroul unui comisar de poliție cu adevăratul Szabo Zoltan D.G., iar acesta i-a spus „că a făcut de toate în viață, a sărit și cu parașuta, a fost în diferite situații, numai mort nu a fost până acum.”

Cum a răspuns Poliția

Oamenii legii și-au cerut scuze de la bărbat pentru eroare comisă, iar Pașca a povestit cum comisarul l-a privit îngrijorat și l-a întrebat retoric:

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„’Domnule Pașca, oare pe cine om fi îngropat noi?’. Așa se face că am învățat să spunem «NU!» atunci când primim solicitări pentru a primi bolnavi fără acte de identitate și anchetă socială”, a scris Pașca în cartea lui.

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