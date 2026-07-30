Vica Blochina se mută cu iubitul ei: „Este cea mai grea decizie”

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Vica Blochina trăiește o nouă poveste de dragoste, iar recent a anunțat că urmează perioadă împreună cu partenerul său. Vedeta a făcut dezvăluirea pe rețelele de socializare, unde a publicat un videoclip în care le-a explicat urmăritorilor motivele care au stat la baza acestei decizii.

Vica Blochina se mută cu iubitul

Vica Blochina a povestit că iubește din nou, însă preferă să își țină relația departe de ochii publicului.

Ea ține legătura cu urmăritorii ei și le-a spus acestora că și-a început renovarea casei și că urmează să schimbe o mare parte din mobilier. În aceste condiții,, blondina nu va putea sta acasă pe durata lucrărilor, așa că a luat decizia de a se muta cu iubitul ei pentru o perioadă.

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Ea a explicat că totul este nou pentru ea, inclusiv renovarea, iubitul faptul că trebuie să se mute cu acesta pentru o perioadă. În plus, ea și-a schimbat și mașina, așa că aproape totul din viața ei este nou.

„Încet, încet trebuie să mă obișnuiesc cu ideea renovării și cu faptul că o să mă mut, pentru că nu pot să stau cu muncitorii în casă și o să mă mut aici, în acest apartament superb, unde o să stau permanent cu iubitul meu. Asta este cea mai grea decizie, vă spun sincer, pentru că eu nu sunt obișnuită să stau cu cineva non-stop, dar trebuie să fim organizați. V-am spus că, la mine, totul este un nou început: renovarea, iubitul, mașina nouă. Este o nouă etapă a vieții mele. Să vedem cum o să fie. Trebuie să mă duc să mă pregătesc, să-mi strâng hainele”, a spus Vica Blochina, pe Facebook.

Cum se înțelege cu noul partener

Vica Blochina a mărturisit că este fericită cu noua relație, dar spune că nu îi este ușor să își împartă viața cu cineva.

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Mai mult, vedeta recunoaște că există diferențe și dificultăți de comunicare între ea și partenerul ei, motiv de la care pornesc majoritatea certurilor.

Ea a povestit că și-a programat o vacanță alături de prietenele ei și a uitat să îi spună iubitului ei că urma să plece.

Bărbatul s-a supărat, deși este o persoană foarte înțelegătoare.

„S-a supărat. Am uitat să îi zic că plec și i-am zis cu trei, patru zile înainte. E înțelegător. I-am spus de pe o zi pe alta. Din obișnuință, eu nu aveam șefi, cui să îi dau socoteala. Eu nu sunt obișnuită să stau cu cineva”, a declarat Vica Blochina, pentru spynews.ro.

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