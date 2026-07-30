Cum arată și cu ce se ocupă Simona Sensual acum. I-ar plăcea să revină la TV: „Îmi este dor”

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Simona Sensual trăiește o viață discretă la 43 de ani. Fosta asistentă TV, care are propria afacere, spunea în 2025 că i-ar plăcea să revină în televiziune.

Cum arată și cu ce se ocupă Simona Sensual acum

Simona Sensual, figura emblematică a televiziunii anilor 2000, își dorește să revină în lumina reflectoarelor. Pe numele său real Oana Ștefania Suhoi, vedeta are astăzi 43 de ani și un stil de viață complet diferit.

Retrasă din viața publică, Simona a ales să-și construiască o existență mai discretă, departe de ochii curioșilor. Potrivit Spynews, a început o afacere proprie și a publicat o carte, marcând astfel o nouă etapă în cariera sa.

„Am terminat niște cursuri de nutriție și medical fitness coaching. Eu sunt dependentă de sport. Dacă nu alerg o zi, nu mă simt bine. Nu pot spune că am slăbit, mai degrabă mă mențin «în parametri» și încerc să rămân într-o formă cât mai bună. Lumea zice că sunt schimbată, dar eu nu-mi dau seama. Mi se pare că am rămas la fel”, a declarat Simona Sensual pentru Fanatik, în ianuarie 2025.

Simona a mai dezvăluit și cum i-a venit ideea de a-și schimba domeniul de activitate. „Este un curs pentru probleme medicale, accidentări sau chiar cu probleme de sănătate și te ajută să faci anumite mișcări potrivite. Să știi ce să faci și ce să nu faci în sala de sport. Eu am avut o lovitură în coloană, de la o mișcare greșită la balet. Separat este și cel de nutriție. Sunt două diplome separate, dar interconectate. Să fii coach, trebuie să le știi pe toate. Cursurile se fac la sală”, a mai dezvăluit bruneta.

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Ce spune despre copii și întoarcerea în televiziune

Și pe plan personal pare fericită, deși preferă să păstreze detaliile vieții de familie pentru sine. În 2020, Fanatik scria că Simona a divorțat în secret, însă ea nu a confirmat niciodată identitatea partenerului sau statutul lor matrimonial. „Da, dar întotdeauna am fost, să știi (bine pe plan sentimental – n.red.). Pentru că iubirea vine din interior, asta aduce fericire în fiecare aspect din viața noastră. Sunt foarte bine, și cuvântul bine le include pe toate. Ce pot spune mai mult de atât?!”, a mărturisit pentru Spynews, în decembrie 2025.

În ceea ce privește planurile de a avea copii, Simona a preferat să fie rezervată, declarând că, dacă ar fi mamă, nu ar expune niciodată copilul în social media sau în presă. „Poate nici nu știi că s-a întâmplat. Nu vreau să intrăm acum în amănunte de genul acesta, dar va veni momentul în care o să vorbesc și despre asta. Legat de copii, eu sunt de părere că copiii nu trebuie expuși, eu sunt împotriva acestui lucru. Copilul, cu siguranță, nu l-aș expune niciodată. Dacă aș fi mamă, nu aș lăsa nimic să-mi afecteze copilul, mai ales că știu cum este lumea”, a declarat ea.

Deși și-a găsit un nou drum, Simona recunoaște că îi este dor de perioada în care era o prezență constantă pe micul ecran. Fosta asistentă TV nu exclude o eventuală revenire, dar cu o condiție: să fie un proiect de calitate și autentic.

„Ba da, îmi este dor de perioada aceea, dar știi că dacă aș reveni, asta ar implica foarte multe. Dacă aș intra într-un nou proiect, cred că aș fi mult prea perfecționistă, având experiența atâtor ani cu lucruri frumoase, cu lucruri nefaste… Am văzut foarte multe podcasturi, de exemplu, care nu sunt pe gustul meu. Eu, dacă aș face, nu aș vrea ceva kitsch, m-aș implica foarte mult. Nu aș spune nu unei reveniri în lumea mondenă. Doamne ajută, nu se știe ce visez la noapte și pun mâine în practică”, a mai spus Simona.

Foto: Facebook

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