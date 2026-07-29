Secretul relației dintre Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu: „Gusturile pot fi diferite”

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Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, aflați într-o vacanță însorită în Italia cu fiica lor, Petra, dezvăluie secretul unei relații durabile, din punctul lor de vedere.

Secretul relației dintre Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu sunt de părere că iubirea care este bazată pe valori comune poate rezista în timp. Într-o postare recentă pe social media, Cristina a oferit detalii despre secretul relației lor, subliniind importanța compatibilității emoționale și morale.

„Adevărata compatibilitate în cuplu înseamnă să ai aceeași scară de valori. Gusturile pot fi diferite, ele pot conviețui în diferență, însă valorile… foarte rar. Dacă unul admiră generozitatea, iar celălalt admiră doar avantajul personal, dacă unul trăiește cu empatie, iar celălalt cu cinism, relația nu mai este doar întâlnirea dintre două personalități, ci devine confruntarea dintre două moduri de a înțelege lumea. Și, în timp, unul dintre ele îl va modela pe celălalt sau cuplul se va rupe”, a scris Cristina Șișcanu în mediul online.

Această opinie a generat numeroase reacții. „O femeie adevărată își modelează bărbatul, doar dacă și el e bărbatul «adevărat»”, a scris cineva. „Nu corespunde mesajul cu poziția pe care o aveți”, a fost o altă părere. „Păi și tu ai aceeași scară de valori cu a lui Mădălin?”, a întrebat altcineva.

În prezent, Cristina și Mădălin se bucură de o vacanță liniștită în Italia, alături de fiica lor, Petra, împărtășind cu urmăritorii lor momente de familie pline de zâmbete și relaxare.

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Cum a început relația dintre Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu s-au cunoscut la Antena 1. Au făcut parte din echipa emisiunii „Acces Direct”, Mădălin în rolul de moderator, iar Cristina în cel de reporter. La acea vreme, fiecare forma un alt cuplu, Mădălin cu prima soție, Mihaela Coșerariu, iar Cristina cu omul de afaceri George Papari.

În ciuda începutului anevoios al poveștii lor de iubire, Mădălin și Cristina formează un cuplu solid. Între ei este o diferență de vârstă de 14 ani și împreună au o fetiță, Petra. Din prima căsnicie, Mădălin mai are doi copii, o fiică, Ștefania, și un fiu, Filip.

Prezentatorul a mărturisit că pentru el a fost dragoste la prima vedere. Tot el a spus că, deși nu era oficial divorțat, el și prima soție, Mihaela Coșerariu, nu mai locuiau împreună.

„Când am cunoscut-o … eram pustiu. Un bărbat fără orizont, indiferent cât de mare era succesul meu în acel moment (și era uriaș). Am simțit din prima clipă că e ceva în aer, dar mi-a luat un an și 3 luni să-i spun ce simt pentru ea. Eram deja singur. (…) Deși nu m-a crezut că m-am îndrăgostit lulea și a durat până a acceptat ideea că ar putea fi ceva serios, temându-se că e doar o febră sentimentală de-a mea, s-a dovedit a fi cea mai inspirată alegere, asta pentru că l-am lăsat pe Cel de Sus să cântărească lucrurile”, spunea prezentatorul în urmă cu mai mult timp.

Foto: Instagram

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