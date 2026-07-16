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Școala începe mai devreme în 2026! Schimbările anunțate de Ministerul Educației

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.  Actualizat 16.07.2026, 12:39
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Elevii și profesorii din România știu deja cum va arăta traseul educațional pentru următoarea perioadă, după ce Ministerul Educației a aprobat și a publicat în Monitorul Oficial structura oficială a anului școlar 2026-2027.

Noul an menține structura bazată pe module de învățare și promite o distribuție echilibrată între perioadele de efort didactic și cele destinate odihnei. Cursurile vor debuta în prima parte a lunii septembrie, iar calendarul stabilește clar perioadele de vacanță, dar și excepțiile importante pentru elevii claselor terminale.

Start în septembrie și un calendar de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor

Potrivit ordinului de ministru, noul an școlar va începe oficial luni, 7 septembrie 2026. Pentru marea majoritate a claselor din învățământul preuniversitar, cursurile se vor întinde pe parcursul a 36 de săptămâni de activitate didactică, ultima zi de școală fiind programată pentru vineri, 18 iunie 2027.

Există însă categorii de elevi pentru care clopoțelul va suna diferit la final de an, notează digi24.ro. Elevii din clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă vor încheia cursurile mai devreme, pe 4 iunie 2027, pentru a beneficia de timpul necesar pregătirii examenului de Bacalaureat. De asemenea, elevii de clasa a VIII-a vor finaliza cursurile pe 11 iunie 2027, în timp ce învățământul liceal tehnologic și cel profesional vor avea un an mai lung, cu 37 de săptămâni de școală, finalizat pe 25 iunie 2027.

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Împărțirea pe module și calendarul complet al cursurilor

Sistemul de organizare a cursurilor pe cinci module de învățare, separate de vacanțe tematice, este păstrat și în acest an școlar. Această formulă este considerată de autorități mult mai eficientă pentru ritmul de asimilare al copiilor.

Primul modul de cursuri se va desfășura între 7 septembrie și 23 octombrie 2026, fiind urmat rapid de prima vacanță de toamnă.

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Al doilea interval de cursuri va începe pe 2 noiembrie și se va finaliza pe 22 decembrie 2026, chiar înainte de sărbătorile de iarnă.

Modulul al treilea va debuta pe 11 ianuarie 2027 și se va întinde până la vacanța mobilă din februarie-martie.

Al patrulea interval va continua imediat după vacanța de schi și se va încheia pe 23 aprilie 2027, în timp ce ultimul modul al anului este programat între 5 mai și 18 iunie 2027.

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Ghidul vacanțelor: când se opresc cursurile pentru odihnă

Elevii vor beneficia de mai multe perioade de repaus pe parcursul anului școlar 2026-2027. Prima vacanță, cea de toamnă, este programată în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026. Vacanța de iarnă, mult așteptată de copii, va începe pe 23 decembrie 2026 și se va încheia pe 10 ianuarie 2027.

O atenție deosebită revine vacanței mobile din luna februarie, numită și „vacanța de schi”. Aceasta are o durată de o săptămână și va fi planificată de fiecare inspectorat școlar județean în parte, în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, în urma consultării cu părinții, elevii și cadrele didactice. Vacanța de primăvară este programată să înceapă pe 24 aprilie și se va finaliza pe 4 mai 2027, acoperind astfel perioada sărbătorilor pascale.

Regulile pentru Școala Altfel și Săptămâna Verde

Pe lângă cursurile clasice, programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” își păstrează utilitatea și în noul an școlar. Cele două programe se vor desfășura obligatoriu în intervalul cuprins între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027.

Fiecare unitate de învățământ are libertatea de a decide datele exacte pentru aceste activități extracurriculare, cu condiția ca ele să fie planificate în module diferite și să constea în câte 5 zile consecutive lucrătoare. Conducerile școlilor sunt obligate să stabilească din timp aceste perioade și să le comunice părinților, pentru a permite o organizare eficientă a activităților destinate elevilor.

Ministerul Educației a aprobat varianta finală a calendarului

În urma consultării publice, Ministerul Educației a adus o singură modificare majoră proiectului inițial, revenind la formula cu trei intervale calendaristice (în loc de două) din care inspectoratele școlare județene pot alege săptămâna de vacanță mobilă din februarie 2027, opțiunile incluzând și ultimele două săptămâni ale lunii. În schimb, instituția a respins ferm propunerile de a amâna începerea cursurilor pentru data de 15 septembrie și de a le încheia pe 15 iunie, considerând că structura actuală este cea mai potrivită pentru a menține un echilibru în calendarul educațional național.

Refuzul de a decala structura anului școlar a fost justificat prin faptul că începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu ar fi prelungit automat școala până la data de 25 iunie 2027, provocând amânarea Evaluării Naționale și a examenului de Bacalaureat, fapt ce ar fi dat peste cap admiterile la licee și facultăți. De asemenea, Ministerul Educației a respins și cererile de eliminare sau comasare a programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, explicând că eliminarea acestora nu ar fi scurtat anul școlar, deoarece cele două săptămâni tematice sunt deja incluse în cele 36 de săptămâni obligatorii de activitate didactică.

Foto – arhivă

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