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Lumea muzicii heavy metal a pierdut unul dintre cei mai inovatori și respectați artiști ai săi. Mike Browning, toboșar legendar, vocalist și compozitor vizionar, a încetat din viață la vârsta de 62 de ani.

Recunoscut ca o figură centrală în dezvoltarea scenei de death metal din Florida și un adevărat pionier al fuziunii dintre metalul extrem și tematicile science-fiction, dispariția sa lasă un gol imens în inimile fanilor și ale colegilor de breaslă din întreaga lume.

Născut în Tampa, Florida, Mike Browning a descoperit pasiunea pentru ritm la vârsta de 13 ani, când a pus mâna pe primele sale bețe de tobă. Crescut cu muzica unor titani precum Black Sabbath și Led Zeppelin, tânărul muzician a înțeles rapid că vrea să își lase propria amprentă asupra muzicii agresive. În 1983, alături de chitaristul Trey Azagthoth, Browning a pus bazele primei încarnări a trupei Morbid Angel, formație care avea să schimbe definitiv cursul muzicii extreme. Ritmul său de tobă și timbrul vocal distinct au marcat primul album al trupei, „Abominations of Desolation”, așezând piatra de temelie pentru ceea ce fanii numesc astăzi death metal.

După despărțirea de Morbid Angel în 1986 și o scurtă colaborare cu formația Incubus, Browning și-a urmat propria viziune artistică și a fondat Nocturnus, o trupă revoluționară care a introdus clapele în death metal, un concept complet neconvențional pentru acea epocă. Ulterior, în 2013, proiectul a fost reinventat sub numele de Nocturnus A.D., formulă cu care artistul a lansat albumele de succes „Paradox” și „Unicursal”, continuând să concerteze intens până în anul 2024.

Val de omagii din partea scenei muzicale internaționale

Vestea morții sale a declanșat o undă de șoc, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă din toate colțurile lumii. Foștii săi colegi din trupa Morbid Angel au transmis un mesaj profund emoționant prin care își exprimă recunoștința pentru anii de început ai formației: „R.I.P Mike, îți mulțumim pentru că ai ajutat ca toate acestea să devină realitate. Condoleanțe familiei sale și în special fiicei lui.

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De asemenea, Dirk Verbeuren, actualul toboșar al celebrei trupe Megadeth, s-a arătat devastat de pierderea colegului său de breaslă, subliniind calitățile umane extraordinare ale lui Browning: „Nu-mi vine să cred că ai plecat. Îți mulțumesc pentru muzica ta și pentru toate conversațiile bune pe care le-am avut.” Casa de discuri a artistului, Profound Lore Records, cea care a gestionat ultimele sale materiale discografice, a publicat un omagiu solemn în care salută memoria celui pe care mulți îl consideră un titan al genului: „A fost o onoare, stimate domn. Acum călătorește dincolo de poarta către vidul exterior!”

Moștenirea unui artist vizionar și dragostea fanilor

Dincolo de statutul său de muzician intransigent pe scenă, Mike Browning a fost descris de apropiați ca un om cald și un părinte dedicat. Fiica sa, Bela, le-a mulțumit public susținătorilor pentru valul de dragoste primit în aceste momente grele, amintindu-și de tatăl ei ca fiind „o persoană extraordinară și un tată și mai bun”.

Fanii din întreaga lume au inundat platformele sociale cu amintiri din anii de glorie ai muzicii underground, mulți amintind de scrisorile și casetele pe care le schimbau cu Browning prin poștă la sfârșitul anilor ’80, o practică definitorie pentru acea perioadă. Prin moartea sa, comunitatea metal a pierdut un „artist vizionar și inspirațional”, însă discografia sa vastă și curajul de a inova vor rămâne un punct de referință veșnic pentru istoria muzicii rock.

Foto – Facebook

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