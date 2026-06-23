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Clive Davis, producătorul de geniu care a creat legende precum Whitney Houston și Bruce Springsteen, a murit la 94 de ani

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Raluca Vițu
.  Actualizat 23.06.2026, 11:51
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Clive Davis, legendarul producător și mogul care a modelat cultura pop timp de mai bine de jumătate de secol, a încetat din viață la vârsta de 94 de ani. Recunoscut pentru flerul său inegalabil și pentru talentul inegalabil de a descoperi un hit, Davis a fost omul care a transformat artiști talentați în legende nemuritoare, lăsând în urmă o moștenire culturală greu de egalat.

Moartea sa a fost confirmată de familie, care a precizat că titanul muzicii s-a stins din viață în pace, la locuința sa din Manhattan, înconjurat de cei dragi, în urma unor afecțiuni asociate cu vârsta înaintată și la scurt timp după o spitalizare cauzată de o infecție respiratorie.

Omul care a descoperit-o pe Whitney Houston și a salvat destine muzicale

Născut în Brooklyn și format inițial ca avocat la Harvard, Clive Davis nu a fost un muzician în sensul clasic, ci un vizionar. Cariera sa la cârma Columbia Records și, ulterior, fondarea Arista Records și J Records au rescris manualul de istorie al muzicii moderne.

El este cel care i-a oferit lumii pe Janis Joplin, Bruce Springsteen, Santana sau Billy Joel. Însă, probabil, cea mai definitorie relație profesională și personală din viața sa a fost cea cu Whitney Houston, pe care a descoperit-o într-un club de noapte pe când era doar o adolescentă și pe care a ghidat-o spre statutul de megastar global.

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Davis nu s-a mulțumit niciodată să fie un simplu executiv care semnează cecuri. El se implica în fiecare detaliu, de la selectarea pieselor până la aranjamentele orchestrale, devenind un mentor și un membru de familie pentru cei pe care îi reprezenta. Într-un interviu acordat în pragul împlinirii vârstei de 90 de ani, Davis reflecta asupra misiunii sale de o viață, explicând că a găsit, din întâmplare, un rol pentru muzică în viața lui care a devenit o parte naturală din el și că a realizat că are un talent nativ în a descoperi artiști. El adăuga că toată lumea se confruntă cu provocări, dar importanța eticii muncii, a menținerii ștachetei sus pentru standardul de excelență a fost o parte esențială a vieții sale.

Impactul lui Clive Davis s-a extins pe parcursul a șapte decenii, timp în care a transformat radical carierele unor artiști de calibru precum Barry Manilow sau trupa Earth, Wind & Fire. Manilow, a cărui traiectorie a fost complet schimbată în 1974 când Davis i-a adus piesa „Mandy”, a rememorat colaborarea lor de peste 50 de ani, punctând momentele cheie care le-au definit succesul.

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Artistul a povestit că atunci când a realizat versiunea sa pentru piesa transformată în „Mandy”, dintr-o singură dublă, doar cu vocea și pianul, adăugând ulterior instrumentele cu coarde, suflătorii și tobele, acela a fost momentul crucial în care Clive și-a dat seama care este punctul său puternic. Manilow a recunoscut că au fost multe dispute de-a lungul anilor, dar că respectul reciproc a fost elementul de bază, definind legătura lor ca o relație excelentă în ceea ce privește muzica și una chiar și mai bună ca prieteni.

Aceeași viziune integratoare a fost confirmată și de membrii trupei Earth, Wind & Fire, pe care Davis i-a propulsat pe marile scene în anii ’70. Ralph Johnson, unul dintre pilonii trupei, a subliniat importanța decisivă a mogulului, afirmând cu tărie că dacă nu ar fi fost Clive și Columbia Records în 1972, Earth, Wind & Fire, așa cum o cunoaște lumea astăzi, pur și simplu nu ar fi existat la acest nivel.

Johnson a explicat că Davis a avut o viziune care, coroborată cu cea a fondatorului Maurice White, a făcut ca totul să devină realitate, numind această colaborare ca fiind una dintre cele mai mari relații din istoria muzicii.

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O pasiune neobosită până în ultimele zile

Chiar și în ciuda controverselor inerente unei cariere de o asemenea magnitudine – inclusiv un scandal financiar zgomotos în anii ’70 din care a ieșit în cele din urmă reabilitat de instanță – Davis a rămas o figură centrală, respectată și activă în industrie până în ultimele momente ale vieții sale. Până aproape de sfârșit, el a continuat să organizeze legendara sa Gală Pre-Grammy, petrecându-și zilele analizând performanțele tinerilor artiști pe care îi alegea personal să cânte alături de marile legende ale lumii.

Întrebat într-un interviu spre finalul vieții de ce continuă să lucreze la o vârstă la care alții s-au retras de mult, Clive Davis a oferit un răspuns care îi rezumă perfect întreaga existență, mărturisind că nu este vorba de faptul că încă vrea să facă parte din această industrie, ci pur și simplu face parte din ea, încheind apoteotic că nu ar schimba acest lucru pentru nimic în lume. Cu ochelarii săi fumurii, costumul impecabil și o ureche absolută pentru succes, Davis lasă în urmă o industrie muzicală orfană, dar infinit mai bogată.

Foto – Profimedia

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