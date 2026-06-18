Walter Parazaider, saxofonist și membru fondator al legendarei trupe Chicago, a murit la 81 de ani

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Walter Parazaider, membru fondator al legendarei trupe Chicago, s-a stins din viață miercuri, 17 iunie, la vârsta de 81 de ani. Lumea rock-ului internațional a pierdut astfel una dintre cele mai vizionare figuri ale sale. Muzicianul complet, care a îmbogățit sound-ul formației ca saxofonist, flautist și backup vocalist, a lăsat în urmă o moștenire culturală de neprețuit și milioane de fani îndurerați.

Ultima bătălie a unui artist curajos

Decesul a fost confirmat oficial de soția sa, JacLynn, și de fostul său coleg de scenă, Tris Imboden. Walter Parazaider s-a stins din viață la ora 2:10 dimineața, în timp ce se afla sub îngrijire paliativă. Artistul fusese diagnosticat cu boala Alzheimer în urmă cu șase ani, afecțiune cu care s-a luptat în discreție și demnitate.

„S-a luptat curajos cu Alzheimer și, din păcate, totul s-a sfârșit în această noapte. Cu siguranță îi vom simți lipsa”, a declarat JacLynn Parazaider. Relația lor a fost una de o rară longevitate în lumea artistică, soția sa adăugând cu emoție: „Am fost căsătoriți timp de 59 de ani și am avut 59 de ani minunați împreună.”

Omagiul colegilor de scenă

Tris Imboden, toboșarul care a împărțit scena cu Parazaider din anii ’90 și până în 2018, a transmis un mesaj plin de durere pe rețelele de socializare, subliniind importanța crucială pe care Walter a avut-o în istoria muzicii moderne.

„Dragul meu prieten și frate, Walt Parazaider, s-a stins din viață azi-noapte. Să spun că ne va lipsi enorm este prea puțin. El, alături de Terry Kath și Danny Seraphine, a format nucleul a ceea ce a devenit ulterior trupa Chicago”, a scris Imboden.

Fostul coleg și-a exprimat totodată recunoștința pentru deceniile petrecute împreună în turneele internaționale: „Walt, sunt extrem de onorat că te-am cunoscut și că am împărțit cu tine atâția ani, zâmbete, scene din întreaga lume și atâta muzică. Trimit multă dragoste și multe rugăciuni familiei Parazaider în aceste momente extrem de dificile.”

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Vizionarul care a schimbat regulile Rock & Roll-ului

Membrii actuali ai trupei Chicago au reacționat rapid, publicând un comunicat oficial în care își exprimă consternarea și subliniază că ideea revoluționară de a introduce instrumente de suflat într-o trupă de rock i-a aparținut în totalitate lui Parazaider. Istoria grupului a început practic în intimitatea familiei sale, unde au privind contur primele acorduri.

„Transmitem cele mai profunde condoleanțe familiei sale, prietenilor și nenumăraților fani Chicago care îi plâng astăzi dispariția. Ideea unei trupe de Rock & Roll cu instrumente de suflat a fost a lui Walt. El a strâns trupa și au făcut repetiții în subsolul casei mamei sale. Tot el a fost cel care a muncit din greu pentru a obține concerte pentru tânăra și necunoscuta formație, cântând cover-uri după piese din Top 40 în barurile locale din Chicago și din împrejurimi”, se arată în declarația oficială a trupei.

Actualii membri au ținut să puncteze că succesul global al formației nu ar fi existat fără determinarea saxofonistului: „Îi vom fi mereu recunoscători pentru contribuția sa. Poate că cel mai mare dar al său a fost acela de a aduce oamenii împreună. Această muzică extraordinară s-ar putea să nu fi fost auzită niciodată dacă nu ar fi existat viziunea lui Walt.”

O carieră de aur în Hall of Fame

Povestea a început în 1967, când Parazaider, alături de Terry Kath, Robert Lamm, Lee Loughnane, James Pankow și Danny Seraphine, a pus bazele proiectului sub numele inițial „The Big Thing”, schimbat doi ani mai târziu în „Chicago”.

Până la retragerea sa din activitate în anul 2018, Walter Parazaider a contribuit la lansarea multor albume de succes care au definit generații întregi. Piese nemuritoare precum „If You Leave Me Now”, „Hard to Say I’m Sorry” sau „Look Away” au dominat topurile internaționale și au intrat definitiv în istoria muzicii.

Performanțele sale de excepție au fost recunoscute la cel mai înalt nivel al industriei. Ca membru al trupei Chicago, Parazaider a câștigat multiple premii Grammy, iar în cuprinsul anului 2016 a primit recunoașterea supremă prin includerea în prestigiosul Rock & Roll Hall of Fame. Dincolo de succesul orbitor al scenei, muzicianul lasă în urmă o familie profund îndurerată: soția sa, JacLynn, și cele două fiice ale lor, Laura și Felicia.

Foto – Instagram

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