Dan Alexa, primele declarații despre relația cu Andreea Popescu, după ce au apărut imagini cu ei: „E un om minunat”

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Dan Alexa și Andreea Popescu au fost surprinși împreună, în două localuri din București. Din imaginile surprinse, părea că fosta dansatoare ar fi făcut orice ca să îi atragă atenția antrenorului. Acum, Alexa a făcut declarații despre relația lui cu Andreea și a lămurit totul.

Ce relație este între Dan Alexa și Andreea Popescu

Imaginile surprinse de Cancan arată cum Andreea Popescu și Dan Alexa au petrecut o seară împreună în cluburile de fițe din Capitală. Antrenorul nu părea prea interesat de prezența fostei dansatoare, care ar fi făcut orice ca să îi atragă atenția.

Vedeta nu a făcut nicio declarație despre relația ei cu antrenorul, ci și-a văzut de conținutul pe care îl face în mediul online.

La rândul lui, Dan Alexa a preferat să stea departe de scandal. Cu toate acestea, el a ținut să precizeze un mesaj în privința celei cu care a fost surprins, după ce s-a scris că ea ar trage de el.

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Antrenorul a preferat să pună capăt interpretărilor despre care spune că au mers prea departe. în plus, a avut doar cuvinte de laudă la adresa Andreei Popescu.

Mai mult, spune Alexa, nu a existat niciun moment în care fostă dansatoare să îi caute atenția sau să îl pună într-o situație nefericită.

El a precizat că a preferat mereu să stea departe de „bârfe și povești construite”.

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„Andreea este un om minunat și nu cred că trebuie să fie judecată pe baza unor interpretări sau speculații. Nu a existat niciun moment în care să îmi caute atenția sau să mă pună într-o situație nefavorabilă. Realitatea este cu totul alta. Eu am preferat mereu să stau departe de bârfe și de poveștile construite în jurul meu și așa îmi doresc să rămână lucrurile. Sincer, în perioada asta sunt mai fiert pe Mondial decât pe ce se discută în showbiz. Vă mulțumesc!”, a transmis Dan Alexa, conform Cancan.ro.

Cum a răspuns Andreea Popescu speculațiilor că ar avea o relație cu Dan Alexa

La scurt timp după divorțul de Rareș Cojoc, s-a zvonit că Andreea Popescu ar avea o relație cu Dan Alexa.

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Preferând să stea departe de acest subiect, ea le-a spus urmăritorilor că nu vrea să intre în detalii și așteaptă să „se liniștească apele”.

„Vreau să treacă puțin timpul, nu vreau să dau curs la nimic. Momentan nu am ce să spun, îmi doresc să se liniștească apele”, a declarat Andreea Popescu pentru sursa citată.

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