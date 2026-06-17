Dan Alexa, primele declarații despre relația cu Andreea Popescu, după ce au apărut imagini cu ei: „E un om minunat”

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Dan Alexa și Andreea Popescu au fost surprinși împreună, în două localuri din București. Din imaginile surprinse, părea că fosta dansatoare ar fi făcut orice ca să îi atragă atenția antrenorului. Acum, Alexa a făcut declarații despre relația lui cu Andreea și a lămurit totul.
Ce relație este între Dan Alexa și Andreea Popescu
Imaginile surprinse de Cancan arată cum Andreea Popescu și Dan Alexa au petrecut o seară împreună în cluburile de fițe din Capitală. Antrenorul nu părea prea interesat de prezența fostei dansatoare, care ar fi făcut orice ca să îi atragă atenția.
„Andreea este un om minunat și nu cred că trebuie să fie judecată pe baza unor interpretări sau speculații. Nu a existat niciun moment în care să îmi caute atenția sau să mă pună într-o situație nefavorabilă. Realitatea este cu totul alta. Eu am preferat mereu să stau departe de bârfe și de poveștile construite în jurul meu și așa îmi doresc să rămână lucrurile. Sincer, în perioada asta sunt mai fiert pe Mondial decât pe ce se discută în showbiz. Vă mulțumesc!”, a transmis Dan Alexa, conform Cancan.ro.
Cum a răspuns Andreea Popescu speculațiilor că ar avea o relație cu Dan Alexa
La scurt timp după divorțul de Rareș Cojoc, s-a zvonit că Andreea Popescu ar avea o relație cu Dan Alexa.