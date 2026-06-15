Andreea Popescu și Dan Alexa, surprinși împreună. După o seară în club, au ajuns acasă la fosta dansatoare

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Popescu și Dan Alexa au fost surprinși împreună în două localuri din București, iar imaginile cu cei doi confirmă o relație apropiată. Ei au avut o întâlnire care a ar fi continuat și după plecarea din local. Imaginile vorbesc de la sine.

Andreea Popescu și Dan Alexa, discuții intense

Conform unor imagini publicate de cancan.ro, Andreea Popescu a petrecut seara într-un local din zona de nord a Capitalei, unde s-a aflat alături de mai mulți prieteni. La un moment dat, ea și Dan Alexa s-au aflat în aceeași locație, iar fosta dansatoare a încercat să discute cu el.

Se pare că Andreea a insistat să îl convingă pe Dan Alexa să poarte o discuție în afara localului. După multe rugăminți, antrenorul a acceptat să discute cu ea în afara localului. Apoi, el a intrat pentru scurt timp în local, dar seara a continuat în alt club din Capitală.

După ce Dan Alexa a ajuns în alt local, Andreea Popescu a apărut și ea în același loc. Bruneta a încercat de mai multe să se apropie de antrenor și chiar a dansat în apropierea lui, dar acesta a rămas rezervat și nu a schițat nimic.

Citește și: Cine este Claudia Dumitru, presupusa iubită a lui Rareș Cojoc, după divorțul de Andreea Popescu

Când antrenorul a plecat, Andreea Popescu a ieșit și ea din club, vorbind la telefon. Conversația a părut una tensionată. Se pare că povestea nu s-a încheiat acolo, pentru că după ce Andreea a ajuns acasă, Dan Alexa și-ar fi luat rămas bun de la prietenii săi și s-a dus la locuința vedetei.

Niciunul dintre cei doi nu au făcut declarații despre imaginile apărute în presă.

Ce făcea Rareș Cojoc în acest timp

Andreea Popescu a divorțat de Rareș Cojoc, bărbatul alături de care are 3 copii. Cei doi au o relație decentă și bazată pe respect pentru ca cei mici să aibă parte de armonie în familie.

În timp ce Andreea Popescu îl vâna pe Dan Alexa fără succes, Rareș Cojoc a decis să se distreze și el. Dansatorul se afla în compania mai multor prieteni, alături de care servea un cocktail. Campionul mondial la dans pare că se simte mai bine ca niciodată și reușește să se bucure de viață.

Citește și: Reacția Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a fost surprins cu o altă femeie: „Nu mi-a zis nimic”

Apropierile dintre Dan Alexa și Andreea Popescu au fost subiect de presă încă de acum câteva luni. Totuși, se pare că antrenorul ar bate în retragere și evită să se implice într-o relație cu fosta dansatoare. Pe de altă parte, Andreea Popescu pare că este atrasă de nehotărârea tehnicianului, motiv pentru care faci pași suplimentari către el, deși sentimentele lui nu sunt deloc reciproce.

Urmărește-ne pe Google News