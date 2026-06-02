Reacția Andreei Popescu după ce Rareș Cojoc a fost surprins cu o altă femeie: „Nu mi-a zis nimic”

Andreea Popescu a reacționat după ce fostul ei soț, dansatorul Rareș Cojoc, a fost surprins în compania unei alte femei de ziua lui de naștere. Bărbatul a împlinit 37 de ani și a sărbătorit într-un local din București.
Celebrul dansator și-a celebrat ziua de naștere alături de familie și prieteni într-un local din București, dar nu prezența părinților săi sau atmosfera petrecerii au stârnit interesul. O tânără brunetă, care a petrecut întreaga seară alături de sărbătorit, a fost în centrul atenției. Cei doi au dansat și au conversat apropiat, iar la plecare Rareș Cojoc i-a oferit un buchet de flori.
La finalul serii, cei doi au mers pe drumuri separate.
În urma apariției imaginilor cu Rareș și însoțitoarea sa, Andreea Popescu a fost întrebată cum privește situația. Răspunsul său a fost unul pe cât de calm, pe atât de clar.
„Pe mine mă interesează relația dintre mine și Rareș de părinți, atât. Nu mi-a zis nimic, nu trebuie să-mi dea raportul. Bănuiesc că știe ce are de făcut. Nu are ce explicații să-mi dea și nici eu lui, doar în ceea ce privește copiii. Fiecare cu viața lui!”, a declarat aceasta pentru Wowbiz.
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au fost căsătoriți timp de 10 ani, perioadă în care au construit o familie frumoasă cu trei copii. Chiar și după ce au decis să meargă pe drumuri separate, cei doi au ales să păstreze discreția și respectul reciproc.
