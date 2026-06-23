Andreea Popescu, primele declarații despre Dan Alexa: „Un gentleman adevărat”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Popescu a mărturisit că s-a simțit umilită de zvonurile despre ea și Dan Alexa. Deși a vrut să se apere, a ales să lase lucrurile în mâinile destinului și i-a mulțumit lui Alexa pentru că i-a luat apărarea.

Andreea Popescu, primele declarații despre Dan Alexa

Andreea Popescu a ales, până acum, să păstreze tăcerea în fața zvonurilor despre relația dintre ea și Dan Alexa. Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, influencerița a recunoscut că aceste speculații i-au afectat profund imaginea și demnitatea. „Am fost pusă într-o lumină nu că urâtă, extrem de înjositoare pentru o femeie, am fost cumva umilită, ăsta este cuvântul potrivit”, a declarat Andreea, citată de Spynews.

Deși a avut momente în care a fost tentată să răspundă speculațiilor din presă, Andreea a decis să nu intre în polemici. „Am zis că îl las pe Dumnezeu, că sigur va face dreptate mai bună decât aș face eu și că le aranjează El mult mai bine”, a mărturisit ea.

Într-un gest pe care l-a descris drept demn de „un gentleman adevărat”, Dan Alexa i-a luat apărarea public Andreei Popescu, ceea ce a ajutat-o să depășească situația dificilă. „A ieșit și mi-a luat apărarea, ceea ce este un gest foarte frumos pentru mine și un gentleman adevărat. În momentul acela, m-am calmat de tot”, a adăugat vedeta.

Citește și: Daciana Sârbu, detalii rare despre viața de familie: „O să fie un moment dificil pentru noi”

Ce a spus Dan Alexa despre Andreea Popescu

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu a fost surprinsă în prezența lui Dan Alexa, ceea ce a generat speculații despre o relație între ei. După săptămâni de zvonuri că Andreea ar face presiuni ca Alexa să-și asume relația, el a făcut o serie de declarații despre ea.

„Andreea este un om minunat și nu cred că trebuie să fie judecată pe baza unor interpretări sau speculații. Nu a existat niciun moment în care să îmi caute atenția sau să mă pună într-o situație nefavorabilă. Realitatea este cu totul alta. Eu am preferat mereu să stau departe de bârfe și de poveștile construite în jurul meu și așa îmi doresc să rămână lucrurile. Sincer, în perioada asta sunt mai fiert pe Mondial decât pe ce se discută în showbiz. Vă mulțumesc!”, a transmis Dan Alexa, conform Cancan.

În ce relații sunt Andreea Popescu și Rareș Cojoc după divorț

După divorț, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au reușit să rămână în relații amiabile, punând pe primul loc fericirea copiilor lor. Recent, cei doi au sărbătorit împreună ziua de naștere a fiului lor cel mare, care a împlinit opt ani.

„Ne străduim să fim părinți buni și uniți pe cât se poate. Este cel mai important pentru copii și, bineînțeles, pentru relația umană dintre noi. (…) Clar, atunci când prezinți pe cineva copiilor, trebuie să existe o relație extrem de safe (sigură, stabilă – n.red.)”, a subliniat Andreea.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News