Daciana Sârbu, detalii rare despre viața de familie: „O să fie un moment dificil pentru noi”

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Daciana Sârbu trece printr-un moment emoționant: fiica ei, Irina, în vârstă de 18 ani, pleacă la studii în străinătate. Antreprenoarea plănuiește să petreacă cât mai mult timp alături de aceasta și de fiica adoptivă înainte de despărțire.

Daciana Sârbu, detalii rare despre viața de familie

Daciana Sârbu se pregătește pentru una dintre cele mai emoționante etape din viața de mamă: despărțirea de fiica sa, Irina, care urmează să plece la studii în străinătate. Antreprenoarea a vorbit despre acest moment special și despre modul în care familia sa se adaptează schimbărilor.

„Îmi doresc să petrec mult timp cu fetele și pentru că Irina pleacă la facultate și pentru că o să fie un moment dificil pentru noi, așa că orice aleg, să fie în preferințele lor”, a mărturisit Daciana, citată de Libertatea. Irina, în vârstă de 18 ani, a fost admisă la prestigioasa Universitate Bocconi din Milano, unde va studia Drept global, realizare care i-a umplut de mândrie pe părinții săi, Daciana Sârbu și Victor Ponta.

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Cu cine și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta

În timp ce familia trece prin aceste schimbări, Daciana își găsește echilibrul în viața personală. După divorțul de Victor Ponta, ea a ales să își ofere o nouă șansă la fericire alături de Alex Ghionea. Deși a preferat discreția, antreprenoarea a vorbit deschis despre decizia ei de a ține departe de ochii publicului anumite aspecte ale vieții.

„Eu nu am ascuns această relație, pentru că, în general, nu sunt un om care să fie diferit în public față de cum este acasă. Nu am mințit, nu m-am ascuns, nu am considerat că în această situație este cazul să mint sau să mă ascund, dar nici nu mi se pare că este un lucru fără de care nu poate să trăiască planeta. Toată viața mea de adult am fost în lumina reflectoarelor, judecată, comentată și bârfită. Cred că și iubită, pe de altă parte, și mi-am asumat asta”, a spus ea, la podcastul lui Măruță.

Foto: Instagram

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