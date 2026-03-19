Cum se înțelege iubitul Dacianei Sârbu cu fiicele acesteia. „Este o primă condiție!” Ce apreciază ea cel mai mult la Alex Ghionea

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Daciana Sârbu a vorbit deschis despre viața personală, despre relația cu actualul ei partener, Alex Ghionea, și despre modul în care acesta s-a integrat în familia ei. Fosta europarlamentară a subliniat că iubirea pe care Alex o poartă fetelor ei a fost “prima și cea mai importantă condițe” pentru ca relația lor să poată exista.
Daciana a confirmat că relația durează de aproximativ un an și a subliniat că nu a ascuns niciodată acest lucru.
“Nu am ascuns această relație. Nu am considerat că e cazul să mint sau să mă ascund, dar nici nu mi se pare că e ceva ce nu poate să trăiască planeta fără să știe de când, cum și de ce” – a adăugat fosta politiciană.
Întrebată despre diferența de vârstă dintre ea și partenerul ei, Daciana a recunoscut că au existat discuții, însă nu este ceva ce o afectează.
“Eu toată viața mea de adult am fost în lumina reflectoarelor, judecată, comentată, bârfită și analizată… Mi-am asumat asta.”
În final, Daciana Sârbu a mărturisit că nu mai pune la suflet comentariile publicului și că a învățat să trăiască detașat de opiniile celor din jur.
“Nu! Dar nu ai cum să trăiești așa, fiind afectat de… Așa sunt oamenii, nu o să se schimbe nimic și, până la urmă, viața noastră e viața noastră.”