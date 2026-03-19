Cum se înțelege iubitul Dacianei Sârbu cu fiicele acesteia. „Este o primă condiție!” Ce apreciază ea cel mai mult la Alex Ghionea

Daciana Sârbu a vorbit deschis despre viața personală, despre relația cu actualul ei partener, Alex Ghionea, și despre modul în care acesta s-a integrat în familia ei. Fosta europarlamentară a subliniat că iubirea pe care Alex o poartă fetelor ei a fost “prima și cea mai importantă condițe” pentru ca relația lor să poată exista.

Cum se înțelege Alex Ghionea cu fiicele Dacianei

Întrebată ce apreciază cel mai mult la partenerul ei, Daciana Sârbu a oferit un răspuns scurt, dar încărcat de semnificație.

“Că îmi iubește fetele”, a spus ea, explicând că acesta a fost criteriul de bază pentru a putea începe o nouă poveste de iubire.

Cătălin Măruță a remarcat că acest lucru părea o condiție firească, iar Daciana a confirmat:

“Bineînțeles, da. Este o primă condiție.”

Ea a adăugat că, odată cu maturizarea și experiențele trecute, a învățat să nu își mai seteze așteptări rigide în relații:

“Cred că atunci când ne gândim la cum ar trebui să fie, deja setăm niște așteptări. Eu am învățat să nu mai setez aceste așteptări… Am spus că las viața și pe Dumnezeu să mă surprindă.”

Ce spune Daciana Sârbu despre căsătorie

Întrebată dacă se mai vede căsătorită, Daciana Sârbu a explicat că nu își mai proiectează viitorul în termeni atât de fermi.

“Chiar am spus că nu mai văd lucrurile așa într-o perspectivă, în niciun domeniu. O să văd cum îmi aduce viața…”

Pentru ea, cel mai important este să fie sănătoasă și liberă să ia deciziile care o fac fericită:

“Eu sper să fiu sănătoasă ca să pot să iau orice decizie care să mă facă fericită.”

Relația cu Alex Ghionea, asumată public

Daciana a confirmat că relația durează de aproximativ un an și a subliniat că nu a ascuns niciodată acest lucru.

“Nu am ascuns această relație. Nu am considerat că e cazul să mint sau să mă ascund, dar nici nu mi se pare că e ceva ce nu poate să trăiască planeta fără să știe de când, cum și de ce” – a adăugat fosta politiciană.

Întrebată despre diferența de vârstă dintre ea și partenerul ei, Daciana a recunoscut că au existat discuții, însă nu este ceva ce o afectează.

“Eu toată viața mea de adult am fost în lumina reflectoarelor, judecată, comentată, bârfită și analizată… Mi-am asumat asta.”

În final, Daciana Sârbu a mărturisit că nu mai pune la suflet comentariile publicului și că a învățat să trăiască detașat de opiniile celor din jur.

“Nu! Dar nu ai cum să trăiești așa, fiind afectat de… Așa sunt oamenii, nu o să se schimbe nimic și, până la urmă, viața noastră e viața noastră.”

