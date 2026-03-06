Daciana Sârbu va depune plângere penală împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu. „Nu se luptă cu Victor Ponta, se luptă cu mine, pentru că eu sunt mama Irinei!”

Daciana Sârbu a anunțat că a decis să depună o plângere penală împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu, după ce fiica ei, Irina, nu ar fi fost lăsată să plece din Emiratele Arabe Unite în cadrul procedurii de repatriere. Incidentul a avut loc în contextul evacuărilor din Orientul Mijlociu, iar Sârbu susține că a primit explicații neoficiale privind motivul pentru care adolescenta nu ar fi fost îmbarcată.

Acuzații directe la adresa ministrei de Externe

Într-o intervenție emoționantă, Daciana Sârbu a afirmat că fiica ei, minoră și aflată în Emirate pentru un interviu universitar, a fost împiedicată să urce în autocarul care urma să transporte cetățeni români spre un zbor de repatriere. Ea susține că explicația primită a fost una șocantă: „Mi s-a dat această explicație: este o vulnerabilitate de imagine și nu se poate urca în acel avion.”

Sârbu a mai declarat că decizia ar fi fost luată în urma unei intervenții directe a Oanei Țoiu: „Țoiu se luptă cu mine, nu cu Victor Ponta, pentru că eu sunt mama Irinei.”

Daciana Sârbu a anunțat că va depune plângere penală împotriva Oanei Țoiu, acuzând-o de abuz în serviciu și de intervenție nejustificată într-o procedură de evacuare. Ea susține că fiica ei a fost discriminată pe criterii de imagine publică și că decizia a pus în pericol un minor aflat într-o zonă de risc.

„Doamna Ţoiu nu se luptă cu Victor Ponta, se luptă cu Daciana Sârbu, pentru că eu sunt mama Irinei. În momentul în care s-a întâmplat asta, am răspuns la telefon, am auzit copilul plângând şi am aflat motivul. Orice mamă ar fi reacţionat la fel. Am simţit că înnebunesc, am întrebat ce se întâmplă. Mi s-a spus ce am întâmplat. Nu doresc să pun personalul din Consulat în situaţia în care…” – a spus fosta politiciană, la Antena 3.

Cum a fost gestionată situația fiicei Dacianei Sârbu

Daciana Sârbu a oferit o relatare detaliată despre felul în care a perceput intervenția autorităților în cazul repatrierii fiicei sale, subliniind că discuțiile au căpătat rapid o dimensiune politică. Ea a explicat că a considerat necesar să prezinte public fiecare etapă a situației, pentru a clarifica modul în care s-au desfășurat lucrurile.

Citeşte şi: Daciana Sârbu, detalii despre momentul în care fiica ei a fost oprită să plece din Dubai. „Am simțit că înnebunesc! Copilul plângea şi spunea că nu mai suportă!”

Citeşte şi: Oana Țoiu, primele declarații după ce a fost acuzată că ar fi exclus-o pe fiica lui Victor Ponta din autocarul cu copii evacuați din Dubai: „Avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă”

Citeşte şi: Cum își crește Daciana Sârbu cele două fiice, după divorț. Le pedepsește aspru când nu ascultă și le-a interzis categoric să facă un lucru: „Și eu am fost crescută cu reguli”

Citeşte şi: Daciana Sârbu, noi dezvăluiri despre viața personală. „Se pare că e foarte interesant subiectul, nu înțeleg de ce!”

„Cu siguranţă, doamna Ţoiu a dus discuţia în zona politică. Am simţit că era foarte important să povestesc fiecare moment”, a spus Sârbu, precizând că fiica ei nu ar fi ocupat locul altcuiva și că nu a existat nicio intervenție pentru a obține un tratament preferențial. „Copilul n-a fost pus pe nicio listă în locul altcuiva.”

Ea a adăugat că, în opinia sa, modul în care a fost gestionată situația ar putea ridica întrebări legate de comunicare și de percepția publică asupra deciziilor luate. „Sunt convinsă că doamna Ţoiu ar putea avea o problemă de imagine despre cum a gestionat această criză. Orice mic scandal ar fi explodat”, a afirmat Sârbu, subliniind că intenția ei este de a clarifica faptele și de a proteja interesul unui minor aflat într-o situație dificilă.

Momentul în care Irina a fost oprită

Potrivit relatării mamei, Irina fusese transferată de la Abu Dhabi la consulatul României din Dubai, însoțită de un reprezentant al școlii, după ce li s-a comunicat că există un zbor pentru minori neînsoțiți. Deși ajunsese la timp, adolescenta a sunat-o plângând, spunând că nu mai este lăsată să urce în autocar.

„Am auzit copilul plângând la telefon. Mi s-a spus ce s-a întâmplat. Am simțit că înnebunesc.”

Sârbu insistă că nu a exercitat presiuni și că nu a încercat să obțină tratament preferențial: „Nu am tras sfori. Eu personal nu am sunat pe nimeni ca ea să fie în avion.”

Contextul deplasării Irinei în Emirate

Irina Ponta se afla în Emiratele Arabe Unite pentru a susține un interviu la Universitatea din Abu Dhabi, după ce fusese selectată în cadrul unui program educațional. Instituția i-a asigurat transportul și cazarea, iar părinții încercau de câteva zile să găsească o rută sigură pentru întoarcerea ei în țară, în contextul escaladării conflictului din regiune.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News