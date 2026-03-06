Clotilde Armand, mesaj tranșant în cazul Irinei Ponta. „Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră!”

Clotilde Armand a intervenit public în disputa declanșată după ce fiica minoră a lui Victor Ponta nu a fost lăsată să se îmbarce în autocarul care transporta un grup de copii din Dubai spre Oman, punctul de plecare către România. Mesajul ei o vizează direct pe Daciana Sârbu, pe care o acuză că a transformat o situație personală într-un conflict politic și că își expune copilul în mod nejustificat.

Critici la adresa Dacianei Sârbu

În mesajul publicat pe Facebook, Clotilde Armand afirmă că responsabilitatea pentru expunerea publică a adolescentei îi aparține chiar mamei acesteia. Ea susține că apariția Dacianei Sârbu în spațiul public ar fi amplificat inutil tensiunile.

Armand a scris: „Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră, aseară, la televizor.”

Ea continuă criticând modul în care situația a fost prezentată public: „E trist să vezi cum un copil nevinovat devine muniție pentru un conflict politic.”

Poziția față de acuzațiile aduse Oanei Țoiu

Fostul primar al Sectorului 1 își exprimă încrederea în ministra de Externe și respinge acuzațiile potrivit cărora aceasta ar fi intervenit pentru a împiedica îmbarcarea Irinei Ponta. Armand afirmă că atacurile la adresa Oanei Țoiu ar avea un caracter politic.

„Cred în onestitatea Oanei Țoiu și în capacitatea ei de a nu face rău nimănui”, notează Armand, adăugând că ministra este „și ea mamă”, sugerând că acuzațiile lansate în spațiul public sunt nefondate.

Clotilde Armand îi cere public Dacianei Sârbu să prezinte probe care să susțină afirmația potrivit căreia ministra de Externe ar fi dat un ordin direct în acest caz.

„Îi propun un lucru simplu doamnei Sârbu: să dovedească public că Oana Țoiu a dat un ordin direct, deliberat, motivat politic. Cu probe. Nu cu lacrimi în prime time”, scrie Armand.

Ea a încheiat mesajul afirmând că, în lipsa unor dovezi, acuzațiile rămân „zgomot”, iar prejudiciul cel mai mare adus Irinei Ponta ar proveni chiar din modul în care situația a fost gestionată public.

