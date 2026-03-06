Clotilde Armand, mesaj tranșant în cazul Irinei Ponta. „Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră!”

Clotilde Armand a intervenit public în disputa declanșată după ce fiica minoră a lui Victor Ponta nu a fost lăsată să se îmbarce în autocarul care transporta un grup de copii din Dubai spre Oman, punctul de plecare către România. Mesajul ei o vizează direct pe Daciana Sârbu, pe care o acuză că a transformat o situație personală într-un conflict politic și că își expune copilul în mod nejustificat.
În mesajul publicat pe Facebook, Clotilde Armand afirmă că responsabilitatea pentru expunerea publică a adolescentei îi aparține chiar mamei acesteia. Ea susține că apariția Dacianei Sârbu în spațiul public ar fi amplificat inutil tensiunile.
Armand a scris: „Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră, aseară, la televizor.”
Ea continuă criticând modul în care situația a fost prezentată public: „E trist să vezi cum un copil nevinovat devine muniție pentru un conflict politic.”
Fostul primar al Sectorului 1 își exprimă încrederea în ministra de Externe și respinge acuzațiile potrivit cărora aceasta ar fi intervenit pentru a împiedica îmbarcarea Irinei Ponta. Armand afirmă că atacurile la adresa Oanei Țoiu ar avea un caracter politic.