Irina Ponta a ajuns în România, după ce anterior a fost oprită să plece din Dubai

Irina Ponta, fiica fostului premier Victor Ponta, a ajuns pe Aeroportul Otopeni în această dimineață, cu un zbor din Dubai. Călătoria sa a fost marcată de controverse legate de un incident la Consulatul din Dubai.

Irina Ponta a ajuns în România în această dimineață

Irina Ponta, fiica fostului premier Victor Ponta, a revenit în România în dimineața zilei de 6 martie, potrivit informațiilor obținute de Gândul. Tânăra a călătorit cu o cursă FlyDubai, care a aterizat pe Aeroportul Otopeni la ora 8:45, deși inițial era programată să ajungă la 7:00. Cursa respectivă avea indicativul FZ 1797.

Sursele Gândul au confirmat că, la plecarea din Dubai, Irina era însoțită de un adult care a predat-o echipajului, conform procedurilor, iar la sosire a fost preluată de un alt adult. Cu toate acestea, călătoria sa nu a fost lipsită de obstacole.

Cu doar o zi înainte, încercările de repatriere a Irinei Ponta au fost marcate de controverse și tensiuni. La Consulatul României din Dubai, i s-a refuzat îmbarcarea într-un autocar care urma să o transporte în Oman, unde era programată să se alăture unui zbor special pentru repatrierea cetățenilor români. Mama sa, Daciana Sârbu, a acuzat-o public pe ministra de Externe, Oana Țoiu, de implicare directă în această decizie.

Daciana Sârbu a anunțat că îi face plângere penală Oanei Țoiu

Într-o intervenție emoționantă la Antena 3 CNN, Daciana Sârbu a relatat cum fiica sa a fost exclusă din planul inițial de repatriere în ultimul moment, fără să primească o explicație. „Am făcut ce face orice părinte disperat. Am sunat la Consulat să aflu despre orice variantă prin care Irina să ajungă în țară. […] La ora 11 m-a sunat plângând și mi-a spus că nu mai poate să urce. Ei nu i s-a dat nicio explicație, mie mi s-a dat. Cu siguranță mai existau locuri în autocar”, a declarat aceasta, vizibil afectată. Ea a subliniat că decizia ar fi fost motivată de o presupusă problemă legată de numele copilului.

„Doamna Țoiu nu se războiește cu Victor Ponta. El nici măcar nu era în țară!”, a adăugat Daciana Sârbu, susținând că întreaga situație a fost o experiență traumatizantă pentru fiica sa. Potrivit acesteia, Irina a fost nevoită să treacă prin momente de confuzie și stres, fiind lăsată să creadă că este vina sa.

„Pentru abuz în serviciu”

Decizia ministrei de Externe a stârnit un val de reacții și controverse, iar Daciana Sârbu a anunțat că va depune o plângere penală împotriva Oanei Țoiu. „Pentru abuz în serviciu. Nu renunț. Copilul trebuie să înțeleagă că nu a greșit cu nimic și că mama ei se luptă să-i arate că e un copil minunat și că nu are de ce să se teamă că are un nume sau să se rușineze”, a afirmat aceasta.

Deși Irina Ponta a ajuns în siguranță acasă, incidentul a ridicat semne de întrebare legate de gestionarea procesului de repatriere a minorilor neînsoțiți și de implicarea autorităților în astfel de situații. Cazul continuă să fie subiect de discuție publică, iar Daciana Sârbu a subliniat că își dorește răspunsuri clare cu privire la motivele care au dus la excluderea fiicei sale din planurile inițiale de repatriere.

