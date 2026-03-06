Reacția lui Nicușor Dan în cazul Irinei Ponta. „Încă nu s-a cristalizat scenariul, cine, ce a făcut!”

Președintele României, Nicușor Dan, a comentat pentru prima dată situația legată de Irina Ponta, fiica fostului premier Victor Ponta, care nu ar fi fost lăsată să urce într-un autocar de repatriere din Orientul Mijlociu. Șeful statului a adoptat o poziție rezervată, subliniind că analizează cazul și că nu dorește să se pronunțe înainte ca toate informațiile să fie verificate.

Reacția președintelui

Nicușor Dan a explicat că a cerut informații suplimentare de la consilierii săi și că, în acest moment, nu există o imagine completă asupra modului în care s-au desfășurat evenimentele. El a insistat asupra necesității de a clarifica fiecare etapă a incidentului:

„Pe cazul individual nu pot spune foarte multe, m-am informat și eu, în aceste minute, cât am putut, împreună cu consilierii, ca să vedem opiniile, dar încă nu s-a cristalizat scenariul, cine, ce a făcut și nu vreau să vorbesc înainte ca lucrurile să fie bine stabilite în ceea ce privește situația de fapt.”

Președintele a subliniat că, deși situația implică un copil și are o încărcătură emoțională, este esențial ca responsabilitățile să fie stabilite pe baza faptelor, nu a speculațiilor.

Necesitatea clarificării deciziilor luate

În declarațiile sale, Nicușor Dan a cerut ca toate acțiunile și deciziile din timpul operațiunii de repatriere să fie analizate în detaliu. El a punctat că doar după stabilirea exactă a faptelor se poate discuta despre eventuale responsabilități:

„Haideţi să lămurim cine a făcut, cine a sunat, nu a sunat, cine a luat decizia, s-a dat… Adică bineînţeles că e un caz emoţional, când vorbim despre un copil, dar haideţi să lămurim cu totul situaţia de fapt, ca să ne îndreptăm, dacă a greşit cineva, exact pe persoana vinovată.”

Discuțiile cu Ministerul de Externe

Președintele a precizat că a discutat cu ministra de Externe, Oana Țoiu, despre situația românilor aflați în zona Golfului și despre modul în care sunt gestionate repatrierile. El a menționat că ministerul i-a prezentat date privind numărul cetățenilor care au solicitat asistență consulară și criteriile aplicate în procesul de evacuare.

„Pe chestiunea generală, am avut chiar ieri o discuție cu doamna ministru despre situația românilor din Golf. Doamna ministru, cu echipa dânsei, a venit cu date precise despre câți români au contactat serviciile consulare, despre criterii.”

Nicușor Dan a admis că pot apărea sincope într-o operațiune de asemenea amploare, dar a subliniat că statul român „controlează această situație”.

