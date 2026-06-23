Anunțul lui Nicușor Dan după căderea Guvernului Veștea: „Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”

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Guvernul Veștea a fost respins în Parlament, obținând doar 189 de voturi din cele 233 necesare. Președintele Nicușor Dan a convocat partidele la consultări urgente pentru a desemna un nou premier și a forma o majoritate parlamentară.

Nicușor Dan, după căderea Guvernului Veștea

România se află într-un moment de răscruce politică, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să obțină voturile necesare în Parlament. În fața acestei crize, președintele Nicușor Dan a făcut un apel la dialog și responsabilitate, chemând partidele la noi consultări pentru a găsi o soluție.

Președintele a transmis un mesaj ferm, în care a subliniat importanța unei majorități parlamentare și a păstrării direcției pro-occidentale.

„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabila. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”, a afirmat Nicușor Dan.

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Consultările politice au reînceput la Cotroceni

Marți, 23 iunie 2026, liderii partidelor parlamentare s-au întâlnit la Palatul Cotroceni pentru a discuta despre desemnarea unui nou prim-ministru.

Conform Administrației Prezidențiale, ședințele au fost programate începând cu ora 13.00, primul invitat fiind Partidul Social Democrat (PSD), urmat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și Partidul Național Liberal (PNL).

Sorin Grindeanu, care ar putea fi propus premier de PSD, a declarat: „Dacă mă cheamă domnul președinte, o să merg. PSD nu fuge de această responsabilitate”.

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Ce urmează după căderea Guvernului Veștea

Respingerea Guvernului în Parlament, cu doar 189 de voturi „pentru” din cele 233 necesare, deschide un nou capitol politic. În conformitate cu Constituția României, președintele trebuie să nominalizeze un alt candidat pentru funcția de prim-ministru, după consultări cu partidele.

Candidatul desemnat va avea la dispoziție 10 zile pentru a forma un cabinet și pentru a elabora un program de guvernare, care ulterior va fi supus votului în Parlament.

În acest context tensionat, liderii politici au subliniat importanța unui guvern stabil.

Ilie Bolojan, liderul PNL, a transmis un mesaj clar: „România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. PNL este pregătit să contribuie la o soluție corectă, asumată și transparentă”.

Pe de altă parte, Sorin Grindeanu a exclus posibilitatea unui guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, argumentând că o asemenea formulă nu ar putea asigura stabilitatea necesară.

„România are nevoie de un guvern stabil. Nu are nevoie PSD, nu are nevoie Nicușor Dan, are nevoie România de un asemenea guvern”, a spus Grindeanu.

Sursă foto: Facebook

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