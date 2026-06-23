Scandal după prima probă de la Evaluarea Națională 2026. Ce s-a întâmplat

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Prima probă a Evaluării Naționale 2026 s-a încheiat, însă nu fără probleme. Subiectele au circulat în spațiul public înainte ca examenul să se termine, iar profesorii au reclamat probleme grave în organizare. Iată ce s-a întâmplat.

Scandal la Evaluarea Națională

Profesorii au semnalat că platforma digitală pe care s-au încărcat lucrările a funcționat extrem de lent, lucru care a dus la prelungirea considerabilă a procesului de predare și încărcare a lucrărilor.

Un profesor supraveghetor a povestit că a trebuit să rămână în sala de examen încă patru ore după ce a expirat timpul oficial, doar ca sa poată să urce lucrările elevilor în sistem.

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El a explicat că și elevii au fost nevoiți să aștepte cam o oră după ce au predat lucrarea, deși în sistemul clasic, procedura dura câteva minute.

Profesorul a vorbit despre organizarea extrem de grea la nivel național.

”Bătaie de joc la scară națională cu încărcarea lucrărilor de la Evaluarea Națională. Ca la cardurile din sănătate. Am stat 4 ore după expirarea celor 120 de minute. Copiii doar o oră, ceea ce e mult comparativ cu sistemul clasic unde stăteau maxim 2 minute de căciulă. 15 copii x 2 minute = 30 de minute. MAXIM – fiindcă unii pleacă înainte de terminarea celor 120 de minute. În realitate stau doar un sfert de oră după expirarea timpului de examen”, a declarat supraveghetorul.

„E și o ilegalitate”

Cadrul didactic a semnalat că ar putea fi vorba și despre o ilegalitate. Elevii au fost puși să semneze că au verificat încărcarea lucrării în platformă, deși acest lucru nu s-a putut din cauza întârzierii.

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Elevii au stat încă patru ore în săli ca să vadă procesul, care a durat extrem de mult.

”E și o ilegalitate. Copiii au semnat că au verificat încărcarea lucrărilor în sistem dar nu au văzut asta. Fiindcă ar fi însemnat să stea și ei 4 ore. Vă dați seama ce scandal ar fi ieșit să aștepte copiii în sală 4 ore sau mai mult până li se încarcă lucrările. Așa că le-au dat drumul fără ca copiii să vadă, deși au semnat că au văzut. Ilegalitate la scară națională”, a mai spus cadrul didactic.

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