Elevă de clasa a 5-a, ignorată de Ministrul Educației în timp ce vorbea, plângând, despre presiunea din școală. Cum se justifică Mihai Dimian

O elevă de clasa a V-a a impresionat Parlamentul României, denunțând presiunea școlară, în timp ce ministrul Educației, Mihai Dimian, a fost surprins butonând telefonul. Momentul a stârnit controverse în timpul dezbaterii despre sănătatea mintală a copiilor.

Elevă de clasa a 5-a, despre presiunea din școală

În cadrul unei dezbateri despre sănătatea mintală a copiilor, desfășurată marți la Parlamentul României, o elevă de clasa a V-a a captivat audiența cu un discurs sincer despre presiunea școlară. Evenimentul, transmis live, a scos la iveală și un moment controversat: ministrul Educației, Mihai Dimian, a fost filmat butonând telefonul mobil în timpul intervenției emoționante.

Ilinca, o fetiță de doar 11 ani, a abordat fără rețineri o problemă ce afectează generația ei: stresul și volumul excesiv de teme.

„Majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela. Ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău. Suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit din care n-am înțeles niciuna. Temele sunt din ce în ce mai multe și eu n-am crezut că o să fie așa”, a spus Ilinca.

Cuvintele acesteia au fost întâmpinate cu aplauze din partea sălii, iar moderatorul evenimentului a subliniat că discursul ei a fost „foarte puternic”, invitând-o să ia loc la prezidiu.

Ministrul Educației, indiferent la mesajul Ilincăi

Totuși, momentul a fost umbrit de atitudinea ministrului Educației, care, conform transmisiunii, a fost surprins privind telefonul mobil în loc să se concentreze pe mesajul elevilor.

„Voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect”, a punctat Ilinca, într-o remarcă ce a atras atenția asupra incoerențelor din sistemul educațional.

Fetița a făcut apel la schimbări în structura învățământului, dorindu-și mai multe activități practice și mai puțină presiune: „Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să-mi stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merită această atenție și că sunt zero”.

Discursul ei s-a încheiat în lacrimi, dar cu aplauze din partea publicului.

Reacția ministrului Mihai Dimina, după ce a fost intens criticat

Reacția ministrului Mihai Dimian la criticile primite a fost una defensivă, acesta justificându-și comportamentul prin volumul mare de muncă.

„Faptul că de la ora două dimineața până la 21 seara, a doua zi, adică 19 ore, am lucrat încontinuu pentru această Educație și Cercetare nu este o dovadă că asta fac?! (…) Știți care e treaba?! Eu mă duc la Suceava, copilul meu are 8 ani și plânge în fiecare seară. Dumneavoastră rămâneți aici cu mizeriile astea”, a declarat Dimian pentru Observator.

Incidentul ridică întrebări legate de prioritățile și implicarea liderilor în problemele reale ale școlii românești. Discursul Ilincăi și reacția ministrului au devenit subiecte controversate, reflectând o nevoie urgentă de reformă în educația din România.

Sursă foto: Captură video

