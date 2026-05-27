Antena Group pregătește o mișcare importantă în zona de televiziune, după ce Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat transformarea postului muzical ZU TV într-un canal cu profil generalist, axat pe booking, travel și divertisment culinar.

Se închide un post Tv din România

CNA a aprobat transformarea postului muzical ZU TV într-un canal axat pe divertisment culinar, cooking și travel. Noua televiziune va purta numele de „Chefi.ro” și va fi lansată oficial pe 15 iunie 2026, conform reprezentanților grupului media.

Pentru că publicul preferă din ce în ce mai mult platformele digitale pentru muzică, Antena Group a decis ca ZU TV să fie închis, iar în locul lui să vină un post generalist cu conținut de tip lifestyle, cooking și reality-show.

Reprezentanții Antena Group au explicat că televiziunea muzicală tradițională nu mai e relevantă, iar publicul preferă formatele culinare și de divertisment.

Noua televiziune se concentrează pe conținut gastronomic și de lifestyle, incluzând și producții internaționale.

Printre emisiunile care se vor difuza se numără și: Chefi la Cuțite, Hello Chef, Meniu de Vedetă, Medicool, Star Chef, My Kitchen Rules.

Producțiile sunt deja parte din portofoliul trustului și sunt special create pentru publicul interesat de divertisment și competiții culinare.

Conținut de travel și gastronomie

Tot pentru a veni în întâmpinarea preferințelor publicului, postul Tv va include și emisiuni internaționale de travel și food, care au avut succes pe piețele globale precum Stanley Tucci: Searching for Italy, Eva Longoria: Searching for Mexico / France, Remarkable Places to Eat, Michel Roux Down the River.

„Am constatat în ultima perioadă că canalele tip tematic muzical şi consumul acestui tip de consum s-a mutat foarte mult în zona digitală, a platformelor de streaming.

Noi ne dorim să adresăm prin canalele liniare unui interes general al publicului, de aceea avem dorinţa de a lansa un canal care ajunge, în primul rând, la un public comercial urban, 21-54 de ani, interesat de o viaţă modernă, de lifestyle, de dorinţă de mai bine.

Conţinutul pe care ni-l propunem este unul pozitiv, care din punct de vedere strategic va adresa linia de informaţii de tip utilitar, linia de divertisment, linia de reality de tip cooking show-uri, o linie de seriale de tip romance. Ne vom baza într-o proporţie foarte mare pe un conţinut pe care Antena Group îl deţine deja şi l-a produs de-a lungul timpului, din zona de lifestyle, cum ar fi Hello Chef, Meniu de vedetă, Chefi la cuţite.

În plus vom aveam sloturi dedicate pentru emisiuni de tip informativ şi vom avea o pondere semnificativă şi de achiziţii de conşinut magazin, gastronomie, travel şi alte tipuri de documentare mai aspiraţionale”, au declarat reprezentanții postului, conform Paginademedia.

