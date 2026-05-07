Patrice Cărăușan a părăsit Survivor România 2026: “Dacă ar fi să aleg un concurent din ambele triburi, pe care îl consider complet, acela ar fi Gabi Tamaș” / Exclusiv

Patrice Cărăușan a fost eliminată duminică, 3 mai, din competiția Survivor România 2026, după ce a pierdut duelul în care a luptat cu Bianca Stoica și Ramona Micu. Războinica a rezistat în competiție nici mai mult, nici mai puțin de 17 săptămâni. În exclusivitate pentru Unica.ro, concurenta ne-a vorbit deschis despre experiența ei în cadrul reality show-ului.

Patrice Cărăușan, eliminată de la Survivor România 2026: „Am simțit tristețe pentru că lăsam în urmă o experiență unică”

Ce emoții te-au copleșit în acele clipe finale pe insulă?

Momentele finale petrecute la Survivor au fost intense din punct de vedere emoțional. Am simțit tristețe pentru că lăsam în urmă o experiență unică, dar și pe oamenii alături de care am trăit atât de mult timp. Totuși, am simțit și eliberare, dar și liniște. Știam că mă întorc acasă, la familia și viața mea!

Cu cine din tribul Războinicilor ai avut cea mai apropiată relație și de ce?

Pot spune că m-am înțeles bine cu toți colegii mei, însă cele mai apropiate relații le-am avut cu Ramona, Bibi și Alberto. Totuși, cea mai apropiată mi-a fost Ramona. Am simțit că rezonăm foarte bine, aveam mereu subiecte de discuție dincolo de competiție și îmi plăcea că puteam avea conversații constructive, care mă ajutau și în viața de zi cu zi.

Ne-am susținut reciproc, atât în momentele bune, cât și în cele dificile, iar acest lucru a făcut experiența mult mai ușoară pentru mine. Este o femeie foarte inteligentă, de la care ai multe de învățat.

Cine crezi că a fost cel mai puternic concurent din ambele triburi?

Dacă ar fi să aleg un concurent din ambele triburi, pe care îl consider complet, acela ar fi Gabi Tamaș. Mi s-a părut foarte puternic, atât fizic, cât și psihic, dar și extrem de inteligent și calculat. Știa să facă strategii, era foarte bun pe traseu și, în același timp, reușea să păstreze un echilibru și o detașare, iar aceste elemente l-au ajutat foarte mult în competiție.

"Gabi Tamaș avea o influență naturală asupra celor din jur, fără să forțeze lucrurile, iar asta îl făcea un lider discret"

Avea o influență naturală asupra celor din jur, fără să forțeze lucrurile, iar asta îl făcea un lider discret. Este genul de om care te motivează și de la care ai multe de învățat.

Ce ai învățat despre tine în această experiență extremă?

În această experiență am învățat despre mine că pot face față oricărei provocări, indiferent de situație. Am realizat că pot rămâne aceeași persoană chiar și în condiții extreme și că pot suporta foamea, oboseala fizică și psihică. Survivor m-a ajutat să îmi descopăr limitele, dar și să văd că pot trece peste ele. Toate lucrurile astea m-au făcut să fiu mai puternică. Sunt mândră de mine!

Care a fost cel mai greu lucru de readaptat după întoarcerea acasă?

După întoarcerea de pe insulă, procesul de readaptare nu a fost deloc ușor, mai ales din punct de vedere social. Mă simțeam epuizată psihic și evitam interacțiunile sau locurile aglomerate, pentru că simțeam că mă consumă. Primele săptămâni au fost cele mai dificile. Cel mai greu a fost să gestionez schimbările de după Survivor, atât la nivel emoțional, cât și fizic, dar, treptat, am reușit să îmi regăsesc echilibrul.

Dacă ai avea ocazia să participi din nou, ai face-o? Ce ai schimba?

Dacă aș avea ocazia să particip din nou, aș accepta fără să stau pe gânduri! A fost o experiență intensă, care m-a ajutat să fac schimbările pe care mi le-am propus și să devin mândră de parcursul meu. Este experiența care te testează din toate punctele de vedere. Singurul lucru pe care l-aș schimba ar fi modul în care m-aș implica încă de la început: aș intra mult mai determinată și aș încerca să fiu mai prezentă pe traseu.

Foto: Antena 1

