Câți bani a primit Patrice Cărăușan la Survivor. Războinica a rezistat 17 săptămâni în competiție

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Patrice Cărăușan a fost eliminată duminică, 3 mai, din competiția Survivor România, după ce a pierdut duelul în care a luptat cot la cot cu Bianca Stoica și Ramona Micu. Războinica, care a rezistat în competiție 17 săptămâni, a plecat acasă cu o sumă importantă de bani.

Patrice Cărăușan a fost eliminată de la Survivor România

Ramona Micu, Bianca Stoica și Patrice Cărăușan au intrat la duelul de eliminare după votul concurenților, dar și cel al deținătorului colanului de imunitate.

Prima care a reușit să se salveze de la eliminare a fost Bianca, astfel că lupta pentru locul în competiție s-a dat între Patrice și Bianca, iar cea care a plecat din Republica Dominicană a fost Patrice.

„Mă simt emoționată, în primul rând. Mă simt tristă, pentru că îmi las în urmă echipa. În același timp, nu pot să mint, sunt și fericită pentru că voi merge acasă. Cum am spus, pentru mine Unificarea a fost ca un fel de finală, acesta a fost targetul meu. După Unificare am simțit că nu mai am aceeași determinare pe care am avut-o și simt că scopul meu a fost îndeplinit. Evident că sunt tristă că îi las în urmă, îmi pare rău că nu mai sunt într-un număr atât de mare cum a fost la început”, a declarat Patrice Cărăușanu înainte de a părăsi emisiunea.

Citește și: Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-au despărțit: „S-a eliberat locul de amantă”. Reacția Emei Oprișan

Citește și: Mircea Solcanu are nevoie de 40.000 de euro pentru operație: „În orice moment se poate sparge tumoarea și să se termine acolo firul vieții”

Câți bani a primit concurenta

Potrivit Cancan, Patrice Cărăușan a fost recompensată cu câte 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor România.

Pentru că a rezistat în competiție 17 săptămâni, Războinica a fost recompensată cu suma de 25.500 de euro.

Acești bani reprezintă răsplata pentru eforturile fizice și psihice depuse în cadrul probelor solicitante și al condițiilor de supraviețuire.

Citește și: Vis împlinit pentru dansul românesc: Rareș Cojoc și Andreea Matei, victorie zdrobitoare la Mallorca Dance Festival

Citește și: Ce spune Ana Baniciu despre Mihaela Rădulescu după ce a cunoscut-o recent: „În orele petrecute lângă ea am încercat să…”

Absolventă a Facultății de Medicină, Patrice Cărăușan a intrat în competiție cu un scop clar: să-și depășească limitele și să exploreze o altă latură a personalității sale, dincolo de cariera profesională. Determinarea ei a fost vizibilă încă din primele săptămâni, iar contribuția constantă la echipa Războinicilor nu a trecut neobservată.

„A fost greu la început, dar după pot să spun că m-am obișnuit din tot sufletul, dar simt că până aici a fost experiența mea. Până aici a trebuit eu să ajung, mi-am depășit limitele. Cel mai mult în minte cred că îmi vor rămâne momentele grele, pentru că acelea ne-au unit cel mai mult. Am făcut tot ceea ce credeam că nu voi face vreodată, mi-am înfrânt frica de înălțime, mi-am înfrânt frica de apă. Sunt foarte mândră de mine”, a povestit Patrice Cărăușan.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News