Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-au despărțit: „S-a eliberat locul de amantă”. Reacția Emei Oprișan

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Răzvan Kovacs a anunțat că a ales să pună capăt relației pe care o avea cu Ella Vișan, după doar câteva săptămâni petrecute împreună. DJ-ul a recunoscut că presiunea publică a contribuit la ruptură, iar reacția soției lui, Ema Oprișan, nu a întârziat să apară.

Răzvan Kovacs și Ella Vișan s-au despărțit

Răzvan Kovacs și Ella Vișan au fost, fără îndoială, unul dintre cele mai discutate cupluri ale ultimelor luni. Relația lor a fost intens analizată, dar, la fel de brusc cum a început, povestea lor de dragoste s-a încheiat. După ce Răzvan a șters fotografiile alături de Ella de pe Instagram, zvonurile despre despărțire au explodat pe internet.

Cuplul a fost adesea ținta comentariilor din partea publicului, iar presiunea mediatică pare să fi contribuit la ruptura lor. Răzvan Kovacs a confirmat pentru Cancan că a decis să pună punct acestei relații.

„Mi-am șters pozele de pe Instagram. A fost dusă la extrem toată treaba asta, e prea multă presiune media și eu am nevoie de liniște. S-a pus prea multă presiune pe acest subiect, iar mie nu îmi place. Lucrurile dintre noi nu funcționează la un nivel la care să putem numi asta o relație în momentul ăsta, dar nu din cauza ei neapărat, eu sunt ăla vinovat. Eu nu dau vina pe femeile din viața mea, știu că sunt o persoană problematică”, a declarat fostul concurent de la „Insula iubirii”.

Citește și: Mircea Solcanu are nevoie de 40.000 de euro pentru operație: „În orice moment se poate sparge tumoarea și să se termine acolo firul vieții”

Citește și: Cătălin Măruță, detalii neștiute despre cariera în televiziune. Ce s-a întâmplat cu adevărat la începuturile sale în PRO TV. „Îmi aduc aminte perfect!”

Tina Ulmeanu, critici la adresa lui Răzvan Kovacs

Despărțirea dintre cei doi nu a trecut neobservată, atrăgând atenția multor persoane publice. Printre ele, Tina Ulmeanu, fostă ispită la „Insula Iubirii”, nu s-a sfiit să comenteze acid situația pe rețelele de socializare: „Cum e să îți înșeli nevasta și apoi să te lase și amanta, DJ-ul României?”

Răzvan Kovacs nu a întârziat să-i răspundă și, într-un stil caracteristic, a oferit o replică tăioasă pentru aceasta.

„Nu m-a lăsat nici una, nici alta. Nici nevasta, nici amanta, deși uneori aș vrea să mă lase. S-a eliberat locul de amantă, dacă e interesată”, a spus bărbatul.

Citește și: Cum se menține Mihaela Rădulescu în formă. Trucurile care o ajută să își păstreze silueta

Citește și: Motivul pentru care Luminița Anghel n-a mai fost decorată de președintele României: „Succesul a fost umbrit”

Reacția Emei Oprișan

La scurt timp după ce Răzvan Kovacs a confirmat despărțirea de Ella Vișan, Ema Oprișan, cea care încă îi este soție, a transmis un mesaj cu subînțeles pe rețelele sociale.

„Dragă femeie, găsește-ți bărbatul care să-ți fie adevăr când totul în jurul tău e minciună, să-ți fie liniște când totul în jurul tău e haos, să-ți fie confident astfel încât să-ți descarci sufletul”, este mesajul fostei concurente de la „Insula iubirii”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Răzvan Kovacs

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News