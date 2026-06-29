Kate Middleton și Prințul George, ieșire rară împreună. Ce au observat fanii la viitorul rege al Marii Britanii

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Prințul George, fiul cel mare al Prințului William și al lui Kate Middleton, a atras din nou atenția publicului, dar de această dată nu doar datorită poziției sale în familia regală, ci și datorită înălțimii sale impresionante. La doar 12 ani, George aproape că o egalează pe mama sa, Prințesa de Wales, în înălțime, așa cum s-a putut observa în timpul unei apariții rare alături de aceasta, la RAF Coningsby, cu ocazia Zilei Forțelor Armate din Marea Britanie.

Kate Middleton și Prințul George, ieșire rară împreună

Pe 27 iunie, contul oficial de Instagram al Prințului și Prințesei de Wales a publicat un videoclip emoționant al vizitei lor la Battle of Britain Memorial Flight, un program dedicat păstrării istoriei aviației militare. În imagini, mama și fiul explorează împreună aeronave istorice, iar George pare mai matur ca niciodată în timp ce se urcă în cabină alături de piloți și ingineri.

„A fost o amintire puternică despre curajul, priceperea și devotamentul celor care au servit și continuă să servească”, se menționează în descrierea postării.

Într-o fotografie care a atras rapid atenția admiratorilor familiei regale, Prințul George apare alături de mama sa, aproape egalând-o în înălțime. Kate Middleton, care are 1,75 m, radiază de mândrie alături de fiul său cel mare, care devine tot mai vizibil în ochii publicului.

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Pregătiri pentru Eton College

În timp ce această apariție publică a fost o ocazie specială, familia regală se pregătește pentru un alt moment important: începerea studiilor Prințului George la prestigiosul Eton College în această toamnă.

Școala, una dintre cele mai vechi și mai respectate instituții de învățământ din Marea Britanie, are o semnificație specială pentru familia regală. Tatăl lui George, Prințul William, a absolvit Eton în iunie 2000, iar decizia de a-l înscrie pe fiul său cel mare acolo urmărește o tradiție personală și regală.

„Eton a fost un refugiu foarte necesar pentru William”, a declarat biografa regală Sally Bedell Smith pentru People.

„Îi va oferi lui George o educație riguroasă de care va avea nevoie pentru rolul său viitor”, a completat aceasta.

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Prințul William și Kate Middleton i-au oferit o copilărie normală fiului lor

Deși Prințul George se pregătește să pășească într-o etapă importantă a educației sale, părinții săi, Prințul William și Kate Middleton, au fost extrem de atenți la echilibrul dintre viața publică și o copilărie normală.

După ce s-au mutat din Londra la Windsor, aceștia au reușit să-i protejeze de presiunea presei pe cei trei copii ai lor: George, Charlotte (11 ani) și Louis (8 ani).

Un apropiat al familiei a spus pentru People că George „și-a dorit întotdeauna să calce pe urmele tatălui său”. Această dorință de a continua tradiția familiei regale pare să fi fost un factor decisiv în alegerea Eton College ca următor pas în educația sa.

Potrivit fostului secretar de presă al Reginei Elisabeta, Ailsa Anderson, părinții Prințului George au fost extrem de prudenți în gestionarea expunerii publice a copiilor lor.

„Au fost foarte atenți să nu pună presiune pe niciunul dintre ei să apară prea des în public”, a explicat Anderson.

„A fost o introducere treptată în viața regală, care i-a permis lui George să-și construiască încrederea”, a subliniat aceasta.

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Sursă foto: Profimedia, Instagram

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