Jennifer Lopez, apariție de senzație. S-a fotografiat goală, în cadă, de ziua ei. Artista a împlinit 57 de ani

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Jennifer Lopez a renunțat la haine chiar înainte de a împlini 57 de ani, pe 24 iulie. Artista a început deja să-și sărbătorească ziua de naștere printr-o vacanță în Europa, unde a atras atenția cu mai multe apariții vestimentare spectaculoase. Totuși, cea mai surprinzătoare imagine a fost publicată pe 19 iulie, când s-a fotografiat complet goală într-o cadă plină cu spumă, în timpul unei escapade alături de sora sa, Lynda.

Jennifer Lopez, goală în cadă cu câteva zile înainte să împlinească 57 de ani

Jennifer Lopez urmează să împlinească 57 de ani. Artista a postat o serie de fotografii pe Instagram din vacanța în care se află alături de sora ei.

„O excursie între surori pentru două aniversări este întotdeauna o idee bună! Te iubesc, Lynnie! La mulți ani!”, a scris Jennifer Lopez în descrierea unei serii de fotografii postate pe Instagram.

Albumul a inclus imagini din timpul participării sale la Săptămâna Modei Haute Couture de la Paris, de la Wimbledon și de la evenimentul Dolce & Gabbana Alta Moda din Taormina, Italia.

Printre acestea s-a aflat și fotografia în care artista apare relaxându-se într-o cadă din marmură, plină cu spumă, în timp ce savurează o gustare servită într-un vas de cupru.

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Părul era prins lejer, iar ea zâmbea către cameră. În apropierea căzii se afla sora sa, Lynda, care a împlinit 55 de ani pe 14 iunie și care mânca dintr-un vas asemănător.

Jennifer Lopez a publicat și imagini din culisele vacanței sale europene. Într-un selfie realizat pe un iaht și distribuit pe Instagram Stories, artista a purtat un costum de baie cu imprimeu animal print și a arătat o versiune modificată a tatuajului făcut în perioada relației cu Ben Affleck.

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Tatuajul, care reprezintă o săgeată în formă de infinit, pare să nu mai conțină numele fostului soț. În imagine, inscripția „Ben” pare acoperită cu cerneală neagră.

Ce vrea de la un bărbat

Deși este din nou singură, Jennifer Lopez a vorbit recent despre ce consideră cu adevărat atractiv la un bărbat. În timpul concertului susținut la evenimentul Dolce & Gabbana din Sicilia, unde a purtat o ținută albă din dantelă cu aplicații strălucitoare, artista le-a spus spectatorilor:

„Știți ce face cu adevărat un bărbat atrăgător? Nu ceasul, nu mașina și nici avionul privat. E frumos să le aibă, dar nu asta contează.”

Ea a explicat că gesturile simple sunt cele care fac diferența.

„Este vorba despre un bărbat care își face patul dimineața sau spală vasele când ești obosită seara. Asta este cu adevărat atrăgător. Pentru că noi, femeile, facem atât de multe lucruri.”

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