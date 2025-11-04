Jennifer Lopez, într-o rochie creată de Maria Lucia Hohan. Cum arată și cât costă creația româncei

Jennifer Lopez a purtat o rochie creată de designerul român Maria Lucia Hohan, pentru o campanie publicitară la un brand american de bijuterii.

Jennifer Lopez a purtat o rochie creată de designerul român Maria Lucia Hohan

Jennifer Lopez a îmbrăcat o creație a designerului Maria Lucia Hohan pentru o reclamă la un brand american de bijuterii. Artista în vârstă de 56 de ani a optat pentru modelul CECILIA, o rochie din 100% mătase, cu un decolteu adânc în V, în valoarea de 7.766 de lei.

Nu este prima dată când cântăreața optează pentru o creație a Mariei Hohan. În 2012, Jennifer Lopez a ales o ținută creată de același designer pentru una dintre aparițiile sale ca jurat în cadrul show-ului American Idol. Apoi, în 2019, Lopez a ales din nou o rochie realizată de Hohan, pentru o apariție în emisiunea TV Jimmy Kimmel Live.

Călătoria Mariei Lucia Hohan în lumea modei a început în anul 2006, când a absolvit L’Institut Supérieur des Arts Appliqués din Paris. Apoi a urmat un stagiu la casa de modă Krizia din Milano, în cele din urmă revenind în țară pentru a-și deschide propriul atelier.

„Brandurile se construiesc în ani de zile. Eu am deschis un atelier. Cu două mașini de cusut second hand, cumpărate cu 800 de euro, oferiți ca ajutor de tatăl meu, în urmă cu mai bine de 10 ani. Brand a devenit mai târziu”, spunea Hohan în 2016, într-un interviu pentru Press One.

Citește și: Vedetele iubesc creațiile româncei Maria Lucia Hohan. Iată 7 exemple!

Ce alte celebrități au purtat creațiile Mariei Lucia Hohan

Ținutele create de Maria Lucia Hohan au mai fost purtate de nume mari, printre care:

Beyoncé

Jennifer Lopez

Kate Hudson

Taylor Swift

Demi Lovato

Selena Gomez

Dita von Teese

Nicole Kidman

Kelly Rowland

Goldie Hawn

Paris Hilton

Eva Longoria

Gigi Hadid

Kendell Janner

Karlie Kloss

Mena Suvari

Giuliana Rancic

Christina Aguilera

Catherine Zeta-Jones

Sofia Vergara

Maria Sharapova

Shakira

Katherine Heigl

Vanessa Hudgens

Rihanna

Heidi Klum

Foto: Instagram/@jlo; @marialuciahohan24

Urmărește-ne pe Google News