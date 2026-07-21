Cătălin Rizea a aflat în direct că tatăl lui a murit. Cum a reacționat și cât de dificil a fost momentul 

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Cătălin Rizea a povestit despre o experiență traumatizantă din viața lui. Soțul Addei a vorbit despre una dintre cele mai dureroase experiențe din viața lui. Mai exact, el a aflat în timpul unei emisiuni în direct că tatăl lui a murit.

Soțul Addei a aflat în timpul unei emisiuni că tatăl lui a murit

Cătălin Rizea a devenit cunoscut odată cu participarea la Chefi la Cuțite și la Asia Express. Rizea a devenit rapid popular, făcându-se plăcut în fața telespectatorilor.

El a povestit despre o experiență extrem de dificilă din viața lui. Tatăl lui a murit în timp ce acesta se afla în direct la „Neatza cu Răzvan și Dani”. Rizea a primit un telefon din partea partenerei de viață a tatălui său, care i-a spus că acesta îl strigă.

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Cu toate că a fost devastat de veste, Rizea a decis să își ducă la capăt transmisia și și-a continuat activitatea ca un profesionist.

„Am trăit și părți mai nasoale. Eu am aflat că tatăl meu a murit, în timp ce eram la emisiune. Am început preparatul, la ora 9 m-au sunat de acasă. Mi-am oprit lavaliera, pentru că suna concubina lui tata și m-a zis: << Gigi te strigă pe tine>>. Am intrat înapoi și m-au sunat că a murit. Am intrat în bucătărie și am încercat să fiu profesionist în continuare. Am rămas pentru toată ziua, am prezentat, cu lacrimi în suflet și aproape și în ochi, preparatele. Abia îmi găseam cuvintele”, a declarat Cătălin Rizea, la podcastul Vreau să știu.

Pasiunea pentru gătit l-a adus în fața telespectatorilor

Cătălin Rizea a ajuns să fie cunoscut datorită emisiunii Chef la Cuțite. Soțul Addei este pasionat de gătit și a reușit să își transforme hobby-ul într-o adevărată profesie. El a absolvit programul Horeca Culinary School, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din sud-estul Europei, acreditată la nivel național și recunoscută la nivel internațional.

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Visul lui Rizea a căpătat contur odată cu participarea la celebra emisiune. El a fost încurajat de soția lui, iar ulterior a înfiripat o prietenie frumoasă cu cei trei chemi: Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu. În plus, el și Bontea împărtășesc aceeași pasiune pentru pescuit, iar cu Scărlătescu împărtășește pasiunea pentru mersul cu barca și călătorii.

„A fost o bucurie enormă și un semn că trebuie să merg mai departe, să învăț cât mai multe și să-mi dezvolt tehnica. Apoi, mi-am dorit și mai mult, așa că am ales să urmez cursurile de la Horeca Culinary School. Acolo am mers cu multe lucruri știute, doar că mi-am dat seama că nu le știu pe toate, că sunt mici detalii pe care nu le vedeam și care adaugă un mare plus. Astfel, am început să îmi pun în ordine tot bagajul de cunoștințe acumulat!”, a povestit el cu privire la cursul absolut, potrivit Libertatea.

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