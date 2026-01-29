Adda și Cătălin Rizea au fost eliminați de la Power Couple. Mesajul transmis de artistă după ce a părăsit competiția: „Regulamentul jocului îți permite să refuzi probe. Ne-am asumat riscul”

Adda și Cătălin Rizea au fost eliminați de la Power Couple după ce au ajuns pe ultima poziție în clasament. Refuzul artistei de a intra în probă i-a trimis direct la votul eliminatoriu, iar celelalte echipe au decis că nu îi salvează. În final, concurenții au hotărât ca cei doi să părăsească competiția de la Antena 1. Iată ce mesaj a transmis cântăreața după ce a ieșit din emisiune!

Adda și Cătălin Rizea au fost eliminați de la Power Couple

Ultima ediție a emisiunii Power Couple de la Antena 1 a adus tensiune maximă printre concurenți, după ce proba de cuplu i-a pus pe toți într-o situație dificilă. Participanții care au obținut cele mai bune rezultate au câștigat un bonus consistent, în timp ce ultimii clasați au fost trimiși direct la votul de eliminare.

Adda și Cătălin Rizea au ajuns pe ultima poziție după ce artista a refuzat să participe la probă. Decizia a lăsat cuplul cu o sumă simbolică și i-a trimis automat în duelul eliminatoriu.

Alături de ei, familia Zmărăndescu a intrat la vot, însă a ales să nu folosească avantajul pe care îl deținea.

În cele din urmă, voturile celorlalți concurenți i-au scos pe Adda și Cătălin Rizea din competiție. A fost un moment neașteptat în acest sezon al emisiunii de la Power Couple.

Mesajul transmis de artistă după ce a părăsit competiția

Prin intermediul rețelelor de socializare, Adda a transmis un mesaj după ce a părăsit competiția Power Couple de la Antena 1. Artista este încântată că a făcut parte din acest show alături de Cătălin Rizea, soțul ei.

„Regulamentul jocului îți permite să refuzi probe. Riști eliminarea! Asumat! Ne-am asumat riscul. Am ajuns la eliminare. Am plecat. Am ajuns acasă. I-am făcut surpriză lui Alex de ziua lui. Nu i-am spus că venim! Ari și Mitzuu ne-au fost alături. Viața e frumoasă!

Când o să fim bătrâni și o să ne retragem la căsuța noastră, de pe malul mării din Grecia, o să le povestim nepoților că, în 2025, când eram tineri, rebeli și nebuni, am căzut în gol de la 24 de m, în timp ce pomeneam sfinți, arhangheli și pe Michael Jakson!

Mulțumim Power Couple pentru experiență, amintiri unice și lecții despre iubire, compasiune, curaj, dar și ACCEPTAREA LIMITELOR.

„Îți arăt că poooooot”- Uneori e perfect și normal și dacă NU poți! NU ai nimic de demonstrat nimănui, dacă la tine în suflet e liniște. Ne-am gândit dacă să spunem mai multe, dar nu are sens. Faptul că știm noi e suficient! Nu mai există doi ca noi, dar suntem sincer și sinceri ai voștri. Vă pupăm!”, a scris cântăreața la postarea pe care a făcut-o pe pagina ei personală de Facebook.

