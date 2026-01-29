Împăcarea anului în muzica populară. Gheorghe Turda face pace cu Constantin Enceanu și Saveta Bogdan: „I-am iertat definitiv”

Gheorghe Turda începe noul an cu sentimente mai bune, de pace, motiv pentru care s-a împăcat cu Constantin Enceanu și Saveta Bogdan, colegii săi de scenă și de industrie. Interpretul de muzică populară a explicat că nu este o persoană certăreață, însă a fost nevoit să riposteze cu câteva replici care să doară. Iată ce le-a transmis artistul celor doi colegi de breaslă.

Gheorghe Turda a revenit la sentimente mai bune

Interpretul de muzică populară a decis să îngroape securea războiului cu Constantin Enceanu și Saveta Bogdan, după mai multe schimburi de replici tăioase.

Gheorghe Turda a făcut primul pas spre împăcare transmițându-i un mesaj de ziua ei Savetei Bogdan, prin intermediul publicației Click!

Citește și: Scandal între Gheorghe Turda și Radu Ille. De la ce a pornit conflictul între interpreții de muzică populară: „E un Neica-Nimeni. I-am dat un picior în fund”

„Îi doresc multă sănătate, multe bucurii. Noi ne-am mai duelat, ce-i drept, în declarații, însă nu eu am fost cel care a atacat-o primul, acum e de domeniul trecutului, nu mai are rost să ținem ranchiună. La urma-urmei, a avut și o viață grea, n-a avut noroc în dragoste.

Zicea că primul ei soț era prieten cu paharul și că cel de-al doilea era afemeiat. Acum atât noroc a avut, ni-l mai facem și cu mâna noastră. Dar, rețineți, într-o căsnicie, nu e numai unul vinovat!”.

El a explicat de ce a numit-o pe interpretă „solistă de cârciumi”.

„Nu am zis-o cu răutate, acesta este, de fapt, adevărul, fără supărare. Marii artiști au fost la ansambluri folclorice, acolo intrai cu examene. A fost alegerea ei să cânte prin localuri, prin cârciumi.

Citește și: Gheorghe Turda susține că Saveta Bogdan i-a făcut avansuri: „Este o cântăreață de cârciumă”

Nu are o voce rea, dimpotrivă. Lumea o iubește, o apreciază, știe să întrețină atmosfera. Văd că, și acum, la vârsta de 80 de ani, cântă la petreceri, ceea ce este de apreciat”, a mai menționat Gheorghe Turda, exclusiv pentru publicația citată.

Ce mesaj i-a transmis lui Constantin Enceanu

Artistul a spus că s-a simțit jignit când Constantin Enceanu i-a aruncat în față cu un pahar de apă, în urmă cu cinci ani.

Citește și: Elena Merișoreanu a spus de ce nu s-a căsătorit cu fiul patronului de la Ferrari, cum a ajuns să fie prietenă cu amanta soțului și de ce s-a certat cu Gheorghe Turda: „Ce să știe fata de la țară?”

„Eu sunt iertător, iertarea este scrisă în legile omenești, pe Enceanu și pe Saveta Bogdan i-am iertat definitiv! De atunci, de la acel scandal cu Enceanu, nu ne-am mai întâlnit la niciun eveniment. Nu știu dacă este loc de „Bună ziua!”, dacă ne-am saluta, dar eu nu îi port pică. Ce a fost a fost, nu sunt omul scandalurilor. Atunci am fost provocat, iar eu am avut reacții pe măsura jignirilor”, a încheiat interpretul.

Urmărește-ne pe Google News