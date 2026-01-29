Ramona Păuleanu, mesaj neconvențional pentru mame: „Copiii nu vor mai fi prioritatea mea în 2026”

Ramona Păuleanu a transmis un mesaj neconvențional tuturor mamelor. Prezentatoarea TV a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că de anul acesta cei trei copii pe care îi are cu avocatul Adrian Cuculis nu vor mai fi prioritatea ei.

Ramona Păuleanu, mesaj neconvențional pentru mame

Ramona Păuleanu se pune pe ea pe primul loc începând de anul acesta. Prezentatoarea TV este mama a trei copii, gemenii Alexandra și Luca și mezina, Lara, alături de avocatul Adrian Cuculis. La aproape cinci ani de la nașterea gemenilor ei, din aprilie 2021, Ramona a decis să se pună pe ea pe primul loc, deși până acum a crezut că acest lucru ar însemna să nu fie o mamă bună

„Copiii nu vor mai fi prioritatea mea în 2026. Nu «sună bine»? Nu e destul de matern? Îți spun eu adevărul. Nu cade în capcana în care am căzut și eu. Pune-te, mămico, pe primul loc! Ani la rândul am crezut că sacrificiul egal iubire. Că fără el, fără să fie mama martir, nicio mamă nu este mamă adevărată. Realizez însă, când sunt tot mai dese momentele în care nu mai pot, că să fii o mamă bună nu înseamnă să te anulezi pe tine, din contră!”, a scris Ramona Păuleanu în mediul online.

„Am crescut în generația sacrificiului. Pune-te pe primul loc!”

Prezentatoarea TV este pregătită să facă un pas în spate, să aibă grijă de ea și din acea grijă să rezulte o mamă mai prezentă în viața copiilor ei, o mamă care e fericită, care își ascultă copiii și are energie să se joace cu ei.

„Copilul nu va spune niciodată: «Vai, mama a stat tot timpul cu mine. M-a luat numai ea de la grădiniță, nu a plecat o zi fără mine. Mama gătea și spăla întruna». Ci ar vrea să spună că mama avea răbdare, mama era îngrijită, mama era bucuroasă, mama se juca cu noi, mama ne asculta”, a mai scris.

Nu în ultimul rând, Ramona le-a încurajat și pe alte mame să aibă în primul rând grijă de ele pentru ca mai apoi să poată avea grijă și de cei mici.

„Am crescut în generația sacrificiului. Și multe dintre mămicile de vârsta mea, sau mai tinere, continuă să ducă pe umeri această povară, crezând că altfel nu se poate, sau nu va fi bine. Va fi bine! Pune-te pe primul loc! Cine a spus «nu poți turna apă într-un pahar deja plin» a avut mare dreptate. Dacă te vei pune pe primul loc și vei fi fericită, așa vor fi și cei din jurul tău”, a încheiat.

