Romanița Iovan s-a întors în Apuseni la 12 ani de la accidentul aviatic în care fostul ei soț, pilotul Adrian Iovan, a murit: „Rămâne viu în memoria noastră”. Cine a însoțit-o

La 12 ani de la accidentul aviatic din Munții Apuseni, în care au murit studenta la medicină Aurelia Ion și pilotul Adrian Iovan, fosta soție a lui Adrian, Romanița Iovan, s-a întors în Apuseni alături de fiul lor, Albert. Creatoarea de modă păstrează vie memoria tatălui fiului ei.

Romanița Iovan s-a întors în Apuseni la 12 ani de la accidentul aviatic în care fostul ei soț, pilotul Adrian Iovan, a murit

Romanița Iovan, în vârstă de 61 de ani, a revenit în Munții Apuseni, locul tragediei care i-a marcat viața în urmă cu 12 ani. Pe 20 ianuarie 2014, fostul ei soț, pilotul Adrian Iovan, și-a pierdut viața într-un accident aviatic în timp ce pilota o cursă umanitară. Împreună cu fiul lor, Albert, Romanița a comemorat din nou această pierdere profundă, publicând imagini și un mesaj emoționant pe Instagram.

„Munții aceștia au fost martori atunci și acum. Au văzut durerea, dar văd și puterea noastră de a reveni, an de an. Atâta timp cât ne întoarcem aici și rostim numele lui, el rămâne viu în memoria noastră și în liniștea acestor locuri!”, a scris creatoarea de modă.

Tragedia din Munții Apuseni nu a curmat doar viața lui Adrian Iovan, ci și pe cea a studentei la medicină Aurelia Ion, o tânără studentă la medicină. În spatele evenimentului rămân povești de curaj și pierdere, iar pentru Romanița, această zi a devenit un prilej anual de aducere aminte și reflecție. Albert, fiul lor, care avea doar șapte ani în acel moment, este acum un tânăr de 19 ani, și împreună cu mama sa, continuă să păstreze vie memoria tatălui.

Cum a început povestea de dragoste dintre Romanița și Adrian Iovan

Romanița și Adrian Iovan s-au cunoscut în timpul unui zbor, moment pe care Romanița îl descria în trecut pentru ziarul Ring: „Destinul a făcut să fie o problemă la turnul de control și să întârziem decolarea cu 20 de minute. Iar el obișnuia să-și întâmpine pasagerii la intrare – când pasagerii urcă treptele avionului – și, considerând că sunt suflete, nu saci de cartofi, acest lucru îți dă siguranță și căldură. E foarte important”.

Povestea lor s-a transformat într-o căsnicie care a durat cinci ani, între 2003 și 2008, și, deși drumurile lor s-au despărțit, Albert i-a unit mereu. „Doi oameni care se iubesc pot să ajungă la divorț pentru că drumurile lor se despart, dar asta nu înseamnă că nu continuă în aceeași direcție să-și educe copilul. Noi chiar am rămas foarte, foarte buni prieteni. Mă bucur că Adrian a fost lângă Albert exact ăia 7 ani, care au contat pentru educația lui”, spunea creatoarea de modă în trecut.

Deși și-a pierdut tatăl la o vârstă fragedă, Albert a crescut fiind conștient de legătura cu acesta, iar Romanița se asigură că fiul ei își păstrează amintirile vii. „Tatăl lui e tatăl lui, Albert știe lucrul acesta”, a declarat creatoarea de modă. „Nu îl protejez de adevăr. Dimpotrivă, îl las să își trăiască legătura cu tatăl lui așa cum simte.”

