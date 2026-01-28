Jarah Mariano, soția actorului Milo Ventimiglia, a anunțat că este însărcinată cu al doilea copil. Vestea a fost împărtășită pe Instagram chiar de ziua fiicei lor, Ke’ala Coral, născută pe 23 ianuarie 2025.
Jarah Mariano, model cunoscut și soția actorului Milo Ventimiglia, a făcut un anunț de suflet pe Instagram: este însărcinată pentru a doua oară! Vestea a fost dată pe 23 ianuarie 2026, chiar de ziua fiicei lor, Ke’ala Coral, care a împlinit un an. Pentru cuplu, această veste reprezintă o nouă etapă emoționantă în povestea lor de dragoste.
Într-o postare emoționantă, Jarah Mariano a împărtășit o imagine în care apare îmbrăcată în costum de baie, ținându-și fiica în brațe, în timp ce își etalează cu mândrie burtica de gravidă. Modelul de 42 de ani a transmis un mesaj plin de iubire și recunoștință pentru familia sa.
„Când ai intrat în viața mea, primul gând ce mi-a trecut prin minte a fost că aș muri pentru tine într-o clipă. Dar, imediat după, mi-am dat seama că trebuie să trăiesc cât pot de mult pentru a fi aici și a mă asigura că vei fi în siguranță”, a scris ea în mediul online.
Casa cuplului, distrusă de incendiile din Los Angeles
Ke’ala Coral, născută pe 23 ianuarie 2025, a venit pe lume într-un moment dificil pentru părinții săi. Cu puțin timp înainte de nașterea sa, incendiile din zona Los Angeles-ului le-au distrus casa din Malibu.
Însă, chiar și în acele clipe grele, Mariano a rămas optimistă, subliniind că sănătatea și siguranța familiei sunt prioritare.
„Am rămas fără casă, dar niciodată fără un cămin”, a scris ea atunci pe rețelele sociale.
Milo Ventimiglia (48 ani), cunoscut pentru rolurile sale din serialele de succes „Gilmore Girls” și „This Is Us”, și-a construit o viață de familie discretă alături de Jarah Mariano. Cei doi s-au căsătorit în secret în septembrie 2023, preferând să își protejeze relația de ochii publicului.
Jarah Mariano, pe lângă rolul de mamă și soție, are o carieră impresionantă ca model. A apărut în campanii internaționale, videoclipuri muzicale și a avut mici apariții în filme și seriale de televiziune.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Jarah Mariano și Milo Ventimiglia
Sursă foto: Instagram, Profimedia
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.