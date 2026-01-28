  MENIU  
Home > Vedete > Jarah Mariano însărcinată pentru a doua oară. Modelul și Milo Ventimiglia au devenit părinți pentru prima dată în 2025

Jarah Mariano însărcinată pentru a doua oară. Modelul și Milo Ventimiglia au devenit părinți pentru prima dată în 2025

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.  Actualizat 28.01.2026, 14:14

Jarah Mariano, soția actorului Milo Ventimiglia, a anunțat că este însărcinată cu al doilea copil. Vestea a fost împărtășită pe Instagram chiar de ziua fiicei lor, Ke’ala Coral, născută pe 23 ianuarie 2025.

Jarah Mariano, însărcinată pentru a doua oară

Jarah Mariano, model cunoscut și soția actorului Milo Ventimiglia, a făcut un anunț de suflet pe Instagram: este însărcinată pentru a doua oară! Vestea a fost dată pe 23 ianuarie 2026, chiar de ziua fiicei lor, Ke’ala Coral, care a împlinit un an. Pentru cuplu, această veste reprezintă o nouă etapă emoționantă în povestea lor de dragoste.

jarah cu fiicaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Într-o postare emoționantă, Jarah Mariano a împărtășit o imagine în care apare îmbrăcată în costum de baie, ținându-și fiica în brațe, în timp ce își etalează cu mândrie burtica de gravidă. Modelul de 42 de ani a transmis un mesaj plin de iubire și recunoștință pentru familia sa.

„Când ai intrat în viața mea, primul gând ce mi-a trecut prin minte a fost că aș muri pentru tine într-o clipă. Dar, imediat după, mi-am dat seama că trebuie să trăiesc cât pot de mult pentru a fi aici și a mă asigura că vei fi în siguranță”, a scris ea în mediul online.

Cum arată la interior vila din Brașov în care Călin Donca locuiește cu soția lui, Orianda, și cei 5 copii. Casa somptuoasă, evaluată la peste 1 milion de euro, are 16 camere, piscină interioară, salină, saună, sală de sport și un cinematograf
Cum arată la interior vila din Brașov în care Călin Donca locuiește cu soția lui, Orianda, și cei 5 copii. Casa somptuoasă, evaluată la peste 1 milion de euro, are 16 camere, piscină interioară, salină, saună, sală de sport și un cinematograf
Recomandarea zilei

Citește și: Mihai Morar, replică după ce a fost surprins la masă cu Ilie Bolojan. Ce legătură este între cei doi: „Nu îmi dau întâlniri în case conspirative. Nu am ce să ascund”

Citește și: Catinca Zilahy a dezvăluit de ce nu mai vorbește cu sora ei, Oana Roman. De la ce a pornit scandalul: „Am avut niște ani foarte grei”

Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat / FOTO
Elena Băsescu e iar de nerecunoscut! Nu mai arată așa!! Cum a apărut alături de părinții ei. Pozele cu familia lui Traian Băsescu s-au viralizat / FOTO
Recomandarea zilei

Casa cuplului, distrusă de incendiile din Los Angeles

Ke’ala Coral, născută pe 23 ianuarie 2025, a venit pe lume într-un moment dificil pentru părinții săi. Cu puțin timp înainte de nașterea sa, incendiile din zona Los Angeles-ului le-au distrus casa din Malibu.

Însă, chiar și în acele clipe grele, Mariano a rămas optimistă, subliniind că sănătatea și siguranța familiei sunt prioritare.

„Am rămas fără casă, dar niciodată fără un cămin”, a scris ea atunci pe rețelele sociale.

Citește și: Romanița Iovan s-a întors în Apuseni la 12 ani de la accidentul aviatic în care fostul ei soț, pilotul Adrian Iovan, a murit: „Rămâne viu în memoria noastră”. Cine a însoțit-o

Citește și: Marian Godină intră în competiția Survivor România, alături de alți trei concurenți. Anunțul făcut de Antena 1

Milo Ventimiglia (48 ani), cunoscut pentru rolurile sale din serialele de succes „Gilmore Girls” și „This Is Us”, și-a construit o viață de familie discretă alături de Jarah Mariano. Cei doi s-au căsătorit în secret în septembrie 2023, preferând să își protejeze relația de ochii publicului.

Jarah Mariano, pe lângă rolul de mamă și soție, are o carieră impresionantă ca model. A apărut în campanii internaționale, videoclipuri muzicale și a avut mici apariții în filme și seriale de televiziune.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Jarah Mariano și Milo Ventimiglia

Sursă foto: Instagram, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Renta viageră pe care Sandra Izbașa o primește lunar de la statul român. Câți bani îi intră în cont concurentei de la Power Couple România 2026
Renta viageră pe care Sandra Izbașa o primește lunar de la statul român. Câți bani îi intră în cont concurentei de la Power Couple România 2026
Fanatik
Iga Swiatek, iritată după eliminarea de la Australian Open. Ce nu i-a plăcut tenismenei de pe locul 2 WTA
Iga Swiatek, iritată după eliminarea de la Australian Open. Ce nu i-a plăcut tenismenei de pe locul 2 WTA
GSP.ro
Antrenoarea acuzată de abuzuri, trimisă oficial în judecată după ce a bruscat-o pe nepoata Simonei Halep: „Trasă de păr și lovită în zona capului”
Antrenoarea acuzată de abuzuri, trimisă oficial în judecată după ce a bruscat-o pe nepoata Simonei Halep: „Trasă de păr și lovită în zona capului”
Click.ro
Mihai Trăistariu o face praf pe Andreea Bălan după ce aceasta a ajuns în juriul Eurovision! „Nu ar trece nici de preselecții dacă ar concura!”
Mihai Trăistariu o face praf pe Andreea Bălan după ce aceasta a ajuns în juriul Eurovision! „Nu ar trece nici de preselecții dacă ar concura!”
TV Mania
S-a trezit mireasă fără să știe! Povestea incredibilă a nunții lui Mihai Călin: ce a aflat soția lui abia când a ajuns la „petrecere”
S-a trezit mireasă fără să știe! Povestea incredibilă a nunții lui Mihai Călin: ce a aflat soția lui abia când a ajuns la „petrecere”
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Citește și...
Cât au costat pantofii personalizați cu care a mers Istvan Kovacs la Dortmund pentru a arbitra Borussia – Inter. Exclusiv
Cine s-ar fi aflat la volanul microbuzului implicat în accidentul din Timiș. Fanii lui PAOK nu au avut un șofer profesionist
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Vreme deosebit de rece la final de săptămână. Se întorc ninsorile abundente
Deva Cassel, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Fiica Monicăi Belluci a atras toate privirile cu frumusețea ei
Raluca Pastramă, înglodată în datorii. Îi datorează bani și fostului soț, lui Pepe. La ce sume se ridică obligațiile de plată
Adda, răbufnire nervoasă la Power Couple. Ce i-a făcut lui Cătălin, de față cu toți: „Ești nebun la cap? Plecăm”
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Pensii 2026. Guvernul pune 1.000 de lei în plus pe cuponul de pensie. Ce seniori vor primi mai mulţi bani de Paşte şi Crăciun

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Deva Cassel, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Fiica Monicăi Belluci a atras toate privirile cu frumusețea ei
Deva Cassel, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Fiica Monicăi Belluci a atras toate privirile cu frumusețea ei
Raluca Pastramă, înglodată în datorii. Îi datorează bani și fostului soț, lui Pepe. La ce sume se ridică obligațiile de plată
Raluca Pastramă, înglodată în datorii. Îi datorează bani și fostului soț, lui Pepe. La ce sume se ridică obligațiile de plată
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Ce spunea Petre Roman despre idila pe care a avut-o cu Zoia, singura fiică lui Nicolae Ceaușescu: „Am cunoscut-o pe Zoia în 1972, a fost un moment foarte frumos, cu parfum de idilă”
Ce spunea Petre Roman despre idila pe care a avut-o cu Zoia, singura fiică lui Nicolae Ceaușescu: „Am cunoscut-o pe Zoia în 1972, a fost un moment foarte frumos, cu parfum de idilă”
Elle
Maia Morgenstern a dezvăluit noi imagini adorabile alături de nepotul ei. Actrița este în culmea fericirii de când fiica ei, Cabiria, a născut un băiețel. Foto
Maia Morgenstern a dezvăluit noi imagini adorabile alături de nepotul ei. Actrița este în culmea fericirii de când fiica ei, Cabiria, a născut un băiețel. Foto
Celebrul designer Calvin Klein, apariție rară alături de iubitul cu 47 de ani mai tânăr. Cum au fost surprinși cei doi de paparazzi. Foto
Celebrul designer Calvin Klein, apariție rară alături de iubitul cu 47 de ani mai tânăr. Cum au fost surprinși cei doi de paparazzi. Foto
Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025, arestat de poliție în Cuba. Ce a pățit tânărul: „Din cauza celor de la hotel…”
Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025, arestat de poliție în Cuba. Ce a pățit tânărul: „Din cauza celor de la hotel…”
DailyBusiness.ro
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
A1.ro
Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram
Cine e Bianca Stoica, concurenta din echipa Războinicilor de la Survivor România 2026 care s-a îndrăgostit de Aris Eram
Adda, răbufnire nervoasă la Power Couple. Ce i-a făcut lui Cătălin, de față cu toți: „Ești nebun la cap? Plecăm”
Adda, răbufnire nervoasă la Power Couple. Ce i-a făcut lui Cătălin, de față cu toți: „Ești nebun la cap? Plecăm”
Handbalul românesc, în doliu. O fostă campioană mondială a murit: „Rămâne un exemplu pentru generațiile viitoare de handbaliste”
Handbalul românesc, în doliu. O fostă campioană mondială a murit: „Rămâne un exemplu pentru generațiile viitoare de handbaliste”
Drama din viața lui Igor Cuciuc. Ce mesaj neașteptat a postat acesta, la un an de la moartea fiicei sale de 17 ani: „Pedeapsa va fi curând”
Drama din viața lui Igor Cuciuc. Ce mesaj neașteptat a postat acesta, la un an de la moartea fiicei sale de 17 ani: „Pedeapsa va fi curând”
Andreea Bălan, atacată de Mihai Trăistariu pentru prezența în juriul Eurovision 2026: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”
Andreea Bălan, atacată de Mihai Trăistariu pentru prezența în juriul Eurovision 2026: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”
Observator News
Ce amenzi pot primi şoferii care circulă cu mașinile murdare. Pot întâmpina probleme şi la RAR
Ce amenzi pot primi şoferii care circulă cu mașinile murdare. Pot întâmpina probleme şi la RAR
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Ultima oră! Spovedania lui Mihai Morar, după ce a fost surprins la cină, în Oradea, cu Ilie Bolojan! “Infracțiunea de a lua cina”. I-a dat sau nu premierul o cafenea în oraș? Cea mai comentată fotografie, aici
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
Ultima oră! Fata Catincăi, transferată la Obregia după ce a făcut scandal monstru la Spitalul Muncipal! Declarațiile martorilor și secretul despre Calina care s-a aflat abia acum. Nimeni nu a știut
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Cum s-a întâmplat, de fapt, accidentul tragic din Timiș unde au murit 6 suporteri greci. Unul dintre supraviețuitori a deslușit misterul
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alertă alimentară! Alimentul „sănătos” din supermarket care te poate trimite direct la spital
Alertă alimentară! Alimentul „sănătos” din supermarket care te poate trimite direct la spital
Câtă apă trebuie să bem cu adevărat pe zi. Ce spune știința despre hidratarea reală
Câtă apă trebuie să bem cu adevărat pe zi. Ce spune știința despre hidratarea reală
Ioniță de la Clejani, primele declarații după ce a fost dus la spital cu ambulanța direct de la restaurant! „Sunt bine, dar…”
Ioniță de la Clejani, primele declarații după ce a fost dus la spital cu ambulanța direct de la restaurant! „Sunt bine, dar…”
Horoscop FEBRUARIE 2026. Se deschide robinetul abundenței pentru ACESTE zodii. Vezi cine atrage succes, prosperitate și sincronicități karmice
Horoscop FEBRUARIE 2026. Se deschide robinetul abundenței pentru ACESTE zodii. Vezi cine atrage succes, prosperitate și sincronicități karmice
TV Mania
S-a trezit mireasă fără să știe! Povestea incredibilă a nunții lui Mihai Călin: ce a aflat soția lui abia când a ajuns la „petrecere”
S-a trezit mireasă fără să știe! Povestea incredibilă a nunții lui Mihai Călin: ce a aflat soția lui abia când a ajuns la „petrecere”
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Cum arată casa Geaninei Ilieș: Vila de vis a prezentatoarei de televiziune este decoră într-un stil modern
Cum arată casa Geaninei Ilieș: Vila de vis a prezentatoarei de televiziune este decoră într-un stil modern
Adio, Maldive! Theo Rose și-a luat rămas bun de la paradisul exotic cu o galerie foto incendiară, dar și cu o declarație care a pus pe jar internetul!
Adio, Maldive! Theo Rose și-a luat rămas bun de la paradisul exotic cu o galerie foto incendiară, dar și cu o declarație care a pus pe jar internetul!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton