Catinca Zilahy a dezvăluit de ce nu mai vorbește cu sora ei, Oana Roman. De la ce a pornit scandalul: „Am avut niște ani foarte grei”

Ruptură totală între Oana Roman și sora sa vitregă, Catinca Zilahy. Cele două surori nu își mai vorbesc deloc, totul scandalul pornind de la numele „Roman”. Catinca susține că a renunțat de tot la acest nume de familie pe care se pare că nu l-a avut niciodată în acte.

Catinca Zilahy, adevărul despre cearta cu Oana Roman

Catinca Zilahy a vorbit deschis despre conflictul cu sora sa vitregă, Oana Roman, într-un interviu sincer acordat emisiunii Dan Capatos Show pe 27 ianuarie, dezvăluind detalii despre controversa legată de numele „Roman”.

Catinca a explicat că totul a pornit din nemulțumirea Oanei Roman, care i-ar fi reproșat că se folosește de numele celebrului Petre Roman pentru a-și construi o imagine publică.

„Mi s-a tot reproșat că mă folosesc de numele ăsta”, a declarat Catinca Zilahy, subliniind că decizia de a folosi acest nume ca pe un pseudonim artistic a venit la sugestia mamei sale.

„Când familia mea a ajuns în conjunctura știută, toată lumea mă întreba de ce nu mă cheamă Roman. La sugestia mamei, am zis să-mi aleg așa, nume de scenă, Roman. Nu l-am avut niciodată în acte”, a explicat ea.

În ciuda speculațiilor, fiica Mioarei Roman a subliniat că nu a profitat niciodată de notorietatea numelui Roman. Ea a explicat că, în România, acest nume nu este neapărat asociat cu lucruri pozitive.

„Sunt convinsă că toată lumea zice că am profitat de numele ăsta. Păi, în România, numele ăsta nu e ceva de bine, mai ales în acest moment”, a menționat Catinca Zilahy.

De ce nu a vrut să renunțe la numele „Zilahy”

Catinca a vorbit cu emoție despre relația pe care a avut-o cu tatăl său, Iosif Zilahy, care a încetat din viață în 2022, la vârsta de 90 de ani.

„Eu am avut o relație senzațională cu tata. Nici nu s-a pus vreodată problema să-mi schimb numele”, a mărturisit vedeta.

În fața controverselor și a presiunilor, Catinca Zilahy a hotărât să renunțe la utilizarea numelui „Roman” ca nume de scenă pentru a evita noi conflicte.

„Am avut niște ani foarte grei, cu foarte multă presiune din toate părțile, cu tot felul de probleme cu Calina, care pentru mine e cea mai importantă. Liniștea nu e mai bună decât ambiția prostească? Am zis că decât să mai adaug încă o posibilă sursă de scandal, mai bine…”, a afirmat ea.

Relația tensionată cu Oana Roman

Un alt subiect sensibil abordat a fost relația cu Oana Roman. Cele două surori vitrege nu își mai vorbesc de mult timp, iar ruptura dintre ele pare să fi fost unilaterală.

„Oana nu vorbește deloc cu mine. Mi-a dat block de foarte mult timp. Tot așa, că a deranjat-o ceva ce am zis eu într-o emisiune. Nici nu mai știu exact, au fost atâtea discuții… O prostie absolută. Dar eu doar bănuiesc, n-am avut posibilitatea unei discuții, a fost unilaterală ruperea”, a explicat Catinca Zilahy.

În ciuda criticilor primite, Catinca Zilahy consideră că are dreptul să își aleagă singură modul în care vrea să fie percepută public.

„Reproșurile au venit de la familie. Eu am mai spus, să știi… Chiar nu înțeleg care e problema. Mai ales că eu pot să îmi pun ce nume vreau eu. Atâta timp cât nu e nume de scenă înregistrat la OSIM, nu văd nicio problemă. Fiecare are dreptul la o părere și ok, asta e părerea ei”, a mai spus ea.

Sursă foto: Facebook

