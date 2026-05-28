Oana Roman, critici la adresa părinților și a profesorilor, după discursul elevei de clasa a V-a: „Ce înseamnă sistemul ăsta în care început copiii să se plângă”

Discursul elevei de clasa a V-a susținut în Parlament a avut un ecou mare în spațiul public românesc. Eleva a atras atenția asupra presiunii care se pune pe elevi și cât de greu este pentru ei să se confrunte cu problemele încălcării unor reguli fără sens impuse de adulți. Oana Roman a comentat spusele elevei și spune că ar trebui ca adulții să asculte mai des de copii.

Oana Roman: „De ce nu-i ascultăm pe copii?”

Oana Roman a vorbit despre discursul elevei de clasa a V-a din Parlament. Ca mamă a unei adolescente, vedeta a tras un semnal de alarmă pentru părinții care nu își ascultă copiii și care pun o presiune foarte mare pe ei.

„Mai există discuții, zilele acestea, în spațiul public, legate de discursul acelei fetițe din clasa a cincea care s-a dus în Parlament și a ținut un discurs în fața ministrului Învățământului, în care se plângea de faptul că sistemul de învățământ este la pământ, că există o foarte mare presiune asupra copiilor, că ei se simt triști, se simt obosiți, se simt la zero, cum spunea ea, timp în care domnul ministru nu era în stare decât să stea cu ochii în telefon.

Nu comentez lipsa de maniere și de bun-simț a domnului ministru, dar vreau să comentăm puțin ce înseamnă sistemul ăsta, în care acum au început copiii să se plângă. Și stau și mă întreb: de ce nu-i ascultăm pe copii? De ce credem că noi știm mai bine? De ce considerăm că cei care se ocupă de programă dețin adevărul absolut?”, începe mesajul din online al Oanei Roman.

Ce spune despre presiunea de a obține rezultate perfecte

Oana Roman spune că pentru un copil este mai importantă să înțeleagă ce i se predă, decât să învețe mecanic.

Ea a vorbit despre presiunea copiilor de a obține note mari și rezultate perfecte și spune că sistemul de învățământ pune prea mult accent pe memorare și prea puțin pe a dezvolta gândirea critică la copii.

„Există oare un copil care să poată să știe toate materiile perfect? Eu nu cred asta. Oare nu este mai important să îi învățăm că trebuie să înțeleagă lecțiile, să înțeleagă materia, să aibă gândire critică și nu să învețe pe dinafară, așa cum fac majoritatea copiilor de atâtea zeci și zeci de ani?

Degeaba punem presiunea asta pe ei, pentru că, dacă învață pe dinafară, nu rețin nimic și, mai ales, nu învață, de fapt, nimic esențial și fundamental. Nu rămân cu nicio informație sau cu prea puține informații”, a conchis vedeta.

