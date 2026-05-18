Ce decizie a luat Oana Roman în privința fiicei sale: „Iza este sub supraveghere medicală”. Și vedeta urmează același tratament

Oana Roman a luat o decizie importantă pentru viața fiicei sale, Izabela. Fetița a început un proces de lungă durată, iar vedeta îi este alături în fiecare etapă, sprijinind-o. Mai mult, Oana Roman a decis să urmeze același tratament. Iată despre ce este vorba.
Oana Roman are o relație foarte apropiată cu fiica ei, Iza. Vedeta a dezvăluit că a luat recent o decizie menită să îi schimbe viața fetiței. Ea a povestit că fiica ei a intrat la dietă și este sub tratament sub îndrumarea unui nutriționist.
Mai mult, Oana Roman spune că ea însăși a intrat în același program pentru a o susține și a nu o lăsa singură într-o etapă importantă.
Vedeta a mărturisit că a reușit să slăbească aproximativ 6 kilograme în ultimele două luni și jumătate, într-un mod sănătos și sub supravegherea medicului. Ea a precizat că face vizite regulate la medic și analize periodice, așa că totul este sub control.
„A început Iza o dietă, un tratament și o îndrumare la nutriționist și a trebuit să încep și eu cu ea, pentru că să o încurajez și să nu fie de una singură în acest proces. Și atunci, alături de ea, am slăbit în ultimele două luni și jumătate vreo 6 kilograme. Sănătos, pentru că este sub supraveghere medicală. Mergem la două săptămâni la doctor, la două luni și jumătate ne-am făcut din nou analizele, adică totul este sub super control.”, a declarat Oana Roman pentru Spynews.ro.
Fiica Oanei Roman este abia la începutul drumului privind dieta și noul stil de viață. Vedeta spune că micuța mai are de parcurs o perioadă lungă până să își atingă obiectivele, dar ea o va sprijini constant.
„Cu tratament și cu niște suplimente speciale care ajută, și cu dietă, și cu o viață mai organizată, sunt rezultate foarte bune și la ea. Este un drum care este de-abia la început, ea mai are un drum lung de străbătut, dar eu o să fiu lângă ea și o să o susțin. Și uite că au apărut rezultate deja destul de serioase și atunci asta este și o încurajare pentru ea.”, a mai spus vedeta pentru Spynews.
Oana Roman spune că ar vrea să mai slăbească aproximativ 10 kilograme pentru a ajunge la o greutate pe care o consideră ideală.
„Heh, mai am un pic. Eu aș mai avea așa, să zic, ca să ajung la o siluetă ideală de vis, nu știu cum să-i spun ca să nu se interpreteze aiurea, aș mai vrea să mai slăbesc 10 kilograme. Șocul a fost la doamna care mă ajută pe mine în casă cu călcatul și, mă rog, care vine la mine de 25 de ani, care e ca o bunică pentru Iza și n-a fost două săptămâni.
N-a fost două săptămâni în care eu am slăbit 3 kilograme și azi dimineață când am coborât și m-a văzut, a zis: „Ooo, dar ce s-a întâmplat? Ce i-ai făcut?”. A fost și pentru ea un șoc, a fost vizibil deja.”, a mai declarat aceasta.