Ce decizie a luat Oana Roman în privința fiicei sale: „Iza este sub supraveghere medicală”. Și vedeta urmează același tratament

Oana Roman a luat o decizie importantă pentru viața fiicei sale, Izabela. Fetița a început un proces de lungă durată, iar vedeta îi este alături în fiecare etapă, sprijinind-o. Mai mult, Oana Roman a decis să urmeze același tratament. Iată despre ce este vorba.

Oana Roman a luat o decizie importantă alături de fiica ei

Oana Roman are o relație foarte apropiată cu fiica ei, Iza. Vedeta a dezvăluit că a luat recent o decizie menită să îi schimbe viața fetiței. Ea a povestit că fiica ei a intrat la dietă și este sub tratament sub îndrumarea unui nutriționist.

Mai mult, Oana Roman spune că ea însăși a intrat în același program pentru a o susține și a nu o lăsa singură într-o etapă importantă.

Vedeta a mărturisit că a reușit să slăbească aproximativ 6 kilograme în ultimele două luni și jumătate, într-un mod sănătos și sub supravegherea medicului. Ea a precizat că face vizite regulate la medic și analize periodice, așa că totul este sub control.

„A început Iza o dietă, un tratament și o îndrumare la nutriționist și a trebuit să încep și eu cu ea, pentru că să o încurajez și să nu fie de una singură în acest proces. Și atunci, alături de ea, am slăbit în ultimele două luni și jumătate vreo 6 kilograme. Sănătos, pentru că este sub supraveghere medicală. Mergem la două săptămâni la doctor, la două luni și jumătate ne-am făcut din nou analizele, adică totul este sub super control.”, a declarat Oana Roman pentru Spynews.ro.

Cum se descurcă Iza

Fiica Oanei Roman este abia la începutul drumului privind dieta și noul stil de viață. Vedeta spune că micuța mai are de parcurs o perioadă lungă până să își atingă obiectivele, dar ea o va sprijini constant.

„Cu tratament și cu niște suplimente speciale care ajută, și cu dietă, și cu o viață mai organizată, sunt rezultate foarte bune și la ea. Este un drum care este de-abia la început, ea mai are un drum lung de străbătut, dar eu o să fiu lângă ea și o să o susțin. Și uite că au apărut rezultate deja destul de serioase și atunci asta este și o încurajare pentru ea.”, a mai spus vedeta pentru Spynews.

Oana Roman spune că ar vrea să mai slăbească aproximativ 10 kilograme pentru a ajunge la o greutate pe care o consideră ideală.

„Heh, mai am un pic. Eu aș mai avea așa, să zic, ca să ajung la o siluetă ideală de vis, nu știu cum să-i spun ca să nu se interpreteze aiurea, aș mai vrea să mai slăbesc 10 kilograme. Șocul a fost la doamna care mă ajută pe mine în casă cu călcatul și, mă rog, care vine la mine de 25 de ani, care e ca o bunică pentru Iza și n-a fost două săptămâni.

N-a fost două săptămâni în care eu am slăbit 3 kilograme și azi dimineață când am coborât și m-a văzut, a zis: „Ooo, dar ce s-a întâmplat? Ce i-ai făcut?”. A fost și pentru ea un șoc, a fost vizibil deja.”, a mai declarat aceasta.

