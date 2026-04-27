Adrian Mutu, apariție uluitoare. A slăbit 11 kilograme și arată complet transformat: „Nu am făcut nimic special”

Adrian Mutu a șocat cu ultima lui apariție. Starul internațional a suferit o transformare fizică spectaculoasă, slăbind nu mai puțin de 11 kilograme în jumătate de an. El a mărturisit că nu a făcut nimic special pentru a da jos kilogramele în plus.

Adrian Mutu și-a schimbat stilul de viață, iar ca urmare a reușit să slăbească 11 kilograme în jumătate de an. La 47 de ani, fostul atacant a demonstrat că încă are disciplină și consecvență.

El ajunsese, la un moment dat, la 92 de kilograme, așa că a realizat că este timpul pentru o schimbare. A decis să facă casting, adică să aibă o fereastră de câteva ore în care să mănânce, iar restul timpului să se abțină de la orice alimente sau băuturi, în afară de apă.

Acesta a mărturisit că a mâncat o dată pe zi și a făcut mișcare, așa că rezultatele au apărut imediat.

„Am slăbit 11 kg. Nu am slăbit pe loc. În 6 luni am reușit. Nu am făcut nimic special. Fasting. Eu am vrut asta. Am ajuns la 92 de kg. Nu era bine. Am mâncat o dată pe zi. Eu, în general, am mâncat doar seara, la ora 7.

În rest, sport, sală, de-astea. M-am obișnuit acum să mănânc așa, doar seara. Dacă nu mănânc seara, nu rezist. Am încercat să mănânc la 1, la 2, dar nu merge. Seara e ok. Mănânc seara și rezist. În timpul zilei, doar apă”, a declarat Adrian Mutu, pentru fanatik.ro.

Secretul lui Cristiano Ronaldo pentru un fizic de excepție

Secretul fizicului impresionat al fotbalistului Cristiano Ronaldo ține de disciplină, nu de lux. Fostul său bucătar a dezvăluit că sportivul urmează o dietă simplă și curată, bazată pe alimente proaspete, fără zahăr, fără „cheat days” și fără produse procesate.

Potrivit fostului său bucătar, Giorgio Barone, obiceiurile alimentare ale lui Ronaldo sunt surprinzător de simple. Nu există obsesie pentru superalimente sofisticate sau diete extreme, ci doar mese curate și echilibrate.

„Disciplina lui este cu adevărat unică”, a declarat Barone într-un interviu pentru Covers, subliniind că Ronaldo se bazează pe lucruri de bază, nu pe strategii nutriționale complicate.

Mesele zilnice includ ingrediente proaspete și naturale, precum proteine slabe (pui și pește), ouă, avocado, cereale integrale precum orezul negru sau roșu și multe legume proaspete.

În locul alimentelor procesate sau ambalate, Ronaldo preferă mâncarea gătită acasă, condimentată ușor, de obicei cu ulei de măsline și lămâie. În dietă sunt incluse și organe precum ficatul, pe care Barone le consideră „superalimente” datorită valorii nutritive.

Dacă există o regulă strictă pe care Ronaldo nu o încalcă niciodată, aceasta este evitarea zahărului. Chiar și cafeaua o bea fără zahăr.

„Zahărul este o otravă pentru organism”, a spus Barone, subliniind cât de serios tratează Ronaldo alimentația.

Mâncarea de tip junk food, băuturile carbogazoase, făina rafinată și mesele copioase târzii nu fac parte din meniul său. „Fără abateri, fără compromisuri”, a adăugat bucătarul.

