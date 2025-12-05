Imagini rare cu Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu. Cum arată tânărul la 23 de ani

Imagini rare cu Mario Mutu, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, au captat atenția publicului. La 23 de ani, Mario a bifat o apariție elegantă la un eveniment organizat cu ocazia Zilei Naționale a României, la Milano. Potrivit Libertatea, tânărul a fost prezent la recepția organizată de Consulatul României, alături de mama și de bunica sa.

Mario Mutu a ieșit în evidență într-o serie de fotografii publicate de Cristina Spătar în mediul online. Artista a fost invitată să întrețină atmosfera la recepția organizată de Consulatul României din Milano cu ocazia Zilei Naționale a României. Mario a participat la eveniment alături de mama lui, Alexandra Dinu, și de bunica maternă. Fiul cel mare al lui Adrian Mutu a optat pentru o ținută sobră, un costum negru și o cămașă albă.

După evenimentul de la Milano, Mario a plecat în Spania pentru a se întâlni cu tatăl și cu doi dintre frații lui vitregi. Adrian Mutu a împărtășit pe rețelele sociale imagini din Madrid, unde a fost însoțit de soția sa, Sandra, și de trei dintre copiii săi.

Adrian Mutu are patru copii, doi fii și două fiice, din trei căsnicii. După divorțul de Alexandra Dinu, fostul fotbalist s-a recăsătorit cu Consuelo Matos Gomez, alături de care are două fiice, Adriana și Maya. Din actualul mariaj, Mutu mai are un fiu, Tiago.

Mario are o relație apropiată cu frații lui mai mici. Adriana, fiica cea mare a lui Mutu, a fost și ea prezentă la întâlnirea din Madrid. Maya, sora lor, nu a putut participa.

Alexandra Dinu l-a crescut singură pe Mario Mutu

După divorțul dintre Alexandra Dinu și Adrian Mutu, din 2003, actrița a preluat responsabilitatea creșterii lui Mario. Stabilită în Italia, actrița a mărturisit că nu a fost ușor să fie mamă singură.

„Să crești singură un copil nu este deloc ușor, dar cu siguranță este mai bine așa decât să rămâi într-o familie în care există nemulțumire sau tensiuni. Să ai un copil este cea mai frumoasă bucurie a vieții, iar eu m-am bucurat de fiecare zi pe care am avut-o alături de Mario”, spunea Alexandra Dinu în trecut.

Actrița a subliniat că toate deciziile importante din viața sa, fie că a fost vorba de mutarea în altă țară sau de alegerea proiectelor profesionale, au fost luate având în vedere fericirea și bunăstarea lui Mario.

„El a fost mereu o parte importantă din modul în care am decis anumite lucruri de-a lungul vieții: fie că a fost vorba despre mutarea în altă țară, despre implicarea într-un alt proiect sau despre alegerea oamenilor care ne-au fost alături. Pentru mine a contat ca lui să îi fie bine, să fie fericit și să poată să se bucure de copilărie sau, mai târziu, de adolescență”, a adăugat.

Ce planuri de viitor are Mario Mutu

Mario Mutu a studiat la Universitatea Româno-Americană din București, după ce liceul l-a terminat în Los Angeles, SUA, unde a locuit o vreme alături de mama lui. Mario își dorește să intre în domeniul afacerilor, în trecut mărturisind că se vede creând un business cu haine.

