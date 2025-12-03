  MENIU  
Home > Vedete > Alina Sorescu, despre viaţa după divorţul de Alexandru Ciucu şi despre un viitor partener: „M-am redescoperit mult mai puternică şi fermă” / EXCLUSIV

Alina Sorescu, despre viaţa după divorţul de Alexandru Ciucu şi despre un viitor partener: „M-am redescoperit mult mai puternică şi fermă” / EXCLUSIV

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Elena Popa
.

După o perioadă plină de încercări, Alina Sorescu a vorbit deschis la Fresh by Unica despre viaţa ei de după divorţul de Alexandru Ciucu, despre lecţiile învăţate, despre puterea redescoperită şi despre modul în care îşi creşte fiicele cu echilibru şi grijă. Artista a făcut o serie de mărturisiri sincere, vorbind nu doar despre provocările ultimilor ani, ci şi despre cum şi-a regăsit echilibrul şi bucuria prin muzică şi prin rolul de mamă.

„M-am redescoperit mult mai puternică, răbdătoare şi fermă decât credeam”

Cu o sinceritate dezarmantă, Alina Sorescu ne-a povestit în cadrul emisiunii Fresh by Unica cum a fost perioada de după despărţirea de Alexandru Ciucu. Artista a mărturisit că a fost o etapă dificilă, plină de provocări, dar şi o perioadă în care a descoperit o forţă interioară pe care nu ştia că o are.

„M-am redescoperit mult mai puternică, răbdătoare, fermă decât credeam că pot fi. Nu mă aşteptam să fie totul atât de complicat, nu mă aşteptam ca totul să dureze atât de mult… Complicaţiile care au apărut ulterior, presiunile care continuă şi acum, la asta mă refer. Dar, una peste alta, încerc în fiecare zi, știi, o luptă de zi cu zi. Nu e ceva ce s-a încheiat. Sunt împăcată că, din păcate, am luat cea mai bună decizie care se putea lua la acel moment pentru binele fetelor„, ne-a povestit Alina Sorescu la Fresh by Unica.

Alina a recunoscut că, deşi lucrurile nu au fost uşoare, a găsit în această perioadă curajul de a merge mai departe şi de a privi spre viitor cu speranţă.

Alina Sorescu de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor (6)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 21)

Alina Sorescu, despre un posibil viitor partener

Întrebată dacă se mai vede îndrăgostită sau dacă se gândeşte la un nou început în dragoste, Alina Sorescu a fost sinceră şi directă. Artista a mărturisit că nu este momentul pentru o nouă relaţie, fiind complet dedicată fiicelor sale şi carierei.

Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Recomandarea zilei

„Când treci printr-o situație atât de complicată și o suferință atât de mare, nu te gândești la momentul ăla. Eu una, cel puțin, nu îl proiectez. Am atâtea lucruri de făcut acum. Legat de fetițe, legat de munca mea, m-am lăsat cufundată în tot ce ține de activitatea mea profesională, cu bucurie, cu un chef nebun. Am o viață foarte plină, în care încerc să mă concentrez pe fetițe și pe profesia mea. Pentru mine, fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat, nu mă gândesc la altceva decât la prezent și la cum să gestionez cât mai bine situația”, ne-a mai mărturisit artista.

Citeşte şi: Mara Bănică, dezvăluiri despre Alexandru Ciucu. Ce s-a întâmplat când l-a cunoscut, în 2019: „I-aș fi povestit”

Citeşte şi: Alexandru Ciucu, prima reacție după ce Alina Sorescu a spus că „actele de violență emoțională” din partea lui continuă după divorț: „Toate lucrurile pe care ea le-a spus au fost aduse și în instanță”

Pentru moment, artista preferă să-şi dedice timpul copiilor şi muzicii, cele două constante care i-au adus mereu linişte şi echilibru.

O carieră începută din copilărie şi o familie care a susţinut-o mereu

În cadrul emisiunii Fresh by Unica, Alina Sorescu a vorbit şi despre începuturile sale în muzică şi despre rolul esenţial pe care l-au avut părinţii săi în cariera ei. De la primele apariţii televizate până la proiectele de succes din prezent, artista a fost mereu înconjurată de iubire, sprijin şi încredere.

Raluca Turcan, apariție surprinzătoare la Ziua Națională. Cum arată, la 49 de ani, fostul Ministru al Culturii, după ce a apelat la mai multe intervenții estetice / FOTO
Raluca Turcan, apariție surprinzătoare la Ziua Națională. Cum arată, la 49 de ani, fostul Ministru al Culturii, după ce a apelat la mai multe intervenții estetice / FOTO
Recomandarea zilei

A vorbit şi despre relaţia specială cu cele două fiice ale sale, pentru care îşi doreşte o copilărie liniştită şi echilibrată, dar şi despre modul în care încearcă, zi de zi, să le ofere un exemplu de forţă, demnitate şi echilibru emoţional.

Citeşte şi: Alina Sorescu a vorbit despre căsnicia cu Alexandru Ciucu la Parlament, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor: „Actele de violență emoțională din păcate continuă”

Alina Sorescu, despre echilibru şi regăsire

Viaţa Alinei Sorescu s-a schimbat radical în ultimii ani, dar artista reuşeşte să-şi păstreze optimismul şi să meargă înainte cu capul sus. Muzica, familia şi credinţa rămân reperele ei principale.

„Încerc în fiecare zi să mă redescopăr, să fiu mai bună pentru mine şi pentru fetiţele mele. Fiecare zi aduce o provocare, dar şi o lecţie„, ne-a mai mărturisit vedeta.

O puteţi urmări pe Alina Sorescu în cadrul emisiunii Fresh by Unica, unde artista a vorbit deschis despre începuturile carierei sale, susţinerea familiei, relaţia cu fiicele sale şi modul în care şi-a regăsit echilibrul după o perioadă dificilă.

Sursa foto: Instagram, Facebook şi Ringier.ro

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Imagini cu casa lui Kim Kardashian împodobită de Crăciun. Decorul extravagant pe care l-a ales în acest an
Imagini cu casa lui Kim Kardashian împodobită de Crăciun. Decorul extravagant pe care l-a ales în acest an
Fanatik
Omul care a „îngropat-o” pe FCSB și-a trimis fratele la închisoare! De la ce a pornit totul
Omul care a „îngropat-o” pe FCSB și-a trimis fratele la închisoare! De la ce a pornit totul
GSP.ro
Incredibil cu ce se ocupă Adrian Diaconu în Canada! » „Rechinul” a renunțat la box și are o meserie inedită: „M-a fascinat! Îmi asigură o viață bună”
Incredibil cu ce se ocupă Adrian Diaconu în Canada! » „Rechinul” a renunțat la box și are o meserie inedită: „M-a fascinat! Îmi asigură o viață bună”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
TV Mania
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Redactia.ro
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Citește și...
Cine este Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București 2025. Ascensiune, realizări în Sectorul 6 și planuri pentru Capitală
În câte tranșe ai voie să îți împarți concediul de odihnă. Regula clară din Codul Muncii
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Roxana Marcu susține că i s-au făcut farmece și era să își piardă copilul
Dragoș Grigore, divorț cu scandal și acuzații. Fostul căpitan al naționalei și soția sa se lupta pentru o avere de milioane de euro
Creșteri masive ale facturilor la întreținere în această iarnă. Cu cât vor plăti mai mult românii care locuiesc la bloc
Pârtii de schi de vis
Detalii de ULTIM MOMENT despre moartea Ștefaniei Szabo. Doctorița n-a făcut nici infarct, nici AVC: Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Cu ce se ocupă Gabriela și Mihaela, după ce au renunțat la muzică
Gemenele de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Cu ce se ocupă Gabriela și Mihaela, după ce au renunțat la muzică
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova: „Disperată sunt! Suferim toți”
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova: „Disperată sunt! Suferim toți”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
WOW! Cum a apărut Corina Dănilă alături de soțul ei, Dorin Enache. Imagine rară cu cei doi. Zâmbitori, frumoși, nici nu se vede diferența de vârstă
WOW! Cum a apărut Corina Dănilă alături de soțul ei, Dorin Enache. Imagine rară cu cei doi. Zâmbitori, frumoși, nici nu se vede diferența de vârstă
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. A îmbrăcat o rochie mini mulată
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. A îmbrăcat o rochie mini mulată
Elle
Ilona Brezoianu, imagine emoționantă de familie, alături de soț și bebelușul lor. Ce a transmis public actrița: „Te iubim” Foto
Ilona Brezoianu, imagine emoționantă de familie, alături de soț și bebelușul lor. Ce a transmis public actrița: „Te iubim” Foto
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: „Soțul meu este un om bun și blând...„
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: „Soțul meu este un om bun și blând...„
Este în culmea fericirii! La un an de când a născut primul copil, celebra actriță a anunțat că a devenit pentru a doua oară mamă: „Ce experiență nebună...
Este în culmea fericirii! La un an de când a născut primul copil, celebra actriță a anunțat că a devenit pentru a doua oară mamă: „Ce experiență nebună...
DailyBusiness.ro
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
Cătălin Drulă îl acuză pe Ciprian Ciucu de faptul că a condus campania digitală a PNL în vremea în care liberalii l-au promovat pe Călin Georgescu pe TikTok
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
Dieta cu care Ozana Barabancea a reușit să ajungă la 65 de kilograme, de la peste 100. Mănâncă 16 grame de proteină la fiecare masă: „Urmez un program care m-a ajutat”
Dieta cu care Ozana Barabancea a reușit să ajungă la 65 de kilograme, de la peste 100. Mănâncă 16 grame de proteină la fiecare masă: „Urmez un program care m-a ajutat”
Alexandra Stan a fost din nou agresată de un partener. Dezvăluiri șocante: „Mi-a tras două palme și m-a dat afară din casă”
Alexandra Stan a fost din nou agresată de un partener. Dezvăluiri șocante: „Mi-a tras două palme și m-a dat afară din casă”
Cum arată Raluca Turcan, după ce a apelat la intervenții estetice. Fostul ministru al Culturii, apariție de Ziua Națională
Cum arată Raluca Turcan, după ce a apelat la intervenții estetice. Fostul ministru al Culturii, apariție de Ziua Națională
Cum arată rochia purtată de Laura Cosoi la Palatul Cotroceni, pe 1 decembrie. Actrița a fost criticată pentru ținuta aleasă
Cum arată rochia purtată de Laura Cosoi la Palatul Cotroceni, pe 1 decembrie. Actrița a fost criticată pentru ținuta aleasă
Observator News
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Libertatea pentru Femei
Tudor Chirilă, mesaj viral după parada de 1 Decembrie. Artistul a stârnit un val de reacții fără precedent. N-a mai răbdat, a spus tot, cu nume și fapte
Tudor Chirilă, mesaj viral după parada de 1 Decembrie. Artistul a stârnit un val de reacții fără precedent. N-a mai răbdat, a spus tot, cu nume și fapte
Ce familie frumoasă erau! Cine este văduva lui Artan și cum a început povestea lor. 4 decenii de iubire și doi copii lasă în urmă regretatul artist
Ce familie frumoasă erau! Cine este văduva lui Artan și cum a început povestea lor. 4 decenii de iubire și doi copii lasă în urmă regretatul artist
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Viva.ro
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Cine este Dan Andronic, fostul soț al Ancăi Alexandrescu și ce dezvăluiri a făcut despre ea: „A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul. Are niște probleme” Și nu s-a oprit aici!
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Cine a fost persoana care a avut grijă de Roxana Moise de la Exatlon până în ultimele clipe ale vieții. „Dormea în fiecare seară cu ea în pat”
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce se întâmplă în organism când nu mănânci nimic timp de trei zile și bei doar apă
Ce se întâmplă în organism când nu mănânci nimic timp de trei zile și bei doar apă
Ceaiul despre care se spune că ar fi noul Ozempic, cu 98% mai eficient: adevărul din spatele băuturii virale
Ceaiul despre care se spune că ar fi noul Ozempic, cu 98% mai eficient: adevărul din spatele băuturii virale
Zodiile care primesc sprijin divin de Crăciun și Revelion. Luna Decembrie se anunță una specială
Zodiile care primesc sprijin divin de Crăciun și Revelion. Luna Decembrie se anunță una specială
Anunț major privind pensiile: schimbare istorică pentru toți cei care au contribuit înainte de 1990
Anunț major privind pensiile: schimbare istorică pentru toți cei care au contribuit înainte de 1990
TV Mania
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Fluturi în stomac și iubiri adevărate: jurații de la „Chefi la cuțite” își dezvăluie poveștile de dragoste
Andreea Bălan, 18 ani de la «Dansez pentru tine»: 20 de imagini de colecție alături de Petrișor Ruge și amintiri din Mexic
Andreea Bălan, 18 ani de la «Dansez pentru tine»: 20 de imagini de colecție alături de Petrișor Ruge și amintiri din Mexic
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj emoționant pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Imagini nemaivăzute cu fostul consul general la Cape Town
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj emoționant pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Imagini nemaivăzute cu fostul consul general la Cape Town
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton