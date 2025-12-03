Alina Sorescu, despre viaţa după divorţul de Alexandru Ciucu şi despre un viitor partener: „M-am redescoperit mult mai puternică şi fermă” / EXCLUSIV

După o perioadă plină de încercări, Alina Sorescu a vorbit deschis la Fresh by Unica despre viaţa ei de după divorţul de Alexandru Ciucu, despre lecţiile învăţate, despre puterea redescoperită şi despre modul în care îşi creşte fiicele cu echilibru şi grijă. Artista a făcut o serie de mărturisiri sincere, vorbind nu doar despre provocările ultimilor ani, ci şi despre cum şi-a regăsit echilibrul şi bucuria prin muzică şi prin rolul de mamă.

„M-am redescoperit mult mai puternică, răbdătoare şi fermă decât credeam”

Cu o sinceritate dezarmantă, Alina Sorescu ne-a povestit în cadrul emisiunii Fresh by Unica cum a fost perioada de după despărţirea de Alexandru Ciucu. Artista a mărturisit că a fost o etapă dificilă, plină de provocări, dar şi o perioadă în care a descoperit o forţă interioară pe care nu ştia că o are.

„M-am redescoperit mult mai puternică, răbdătoare, fermă decât credeam că pot fi. Nu mă aşteptam să fie totul atât de complicat, nu mă aşteptam ca totul să dureze atât de mult… Complicaţiile care au apărut ulterior, presiunile care continuă şi acum, la asta mă refer. Dar, una peste alta, încerc în fiecare zi, știi, o luptă de zi cu zi. Nu e ceva ce s-a încheiat. Sunt împăcată că, din păcate, am luat cea mai bună decizie care se putea lua la acel moment pentru binele fetelor„, ne-a povestit Alina Sorescu la Fresh by Unica.

Alina a recunoscut că, deşi lucrurile nu au fost uşoare, a găsit în această perioadă curajul de a merge mai departe şi de a privi spre viitor cu speranţă.

Alina Sorescu, despre un posibil viitor partener

Întrebată dacă se mai vede îndrăgostită sau dacă se gândeşte la un nou început în dragoste, Alina Sorescu a fost sinceră şi directă. Artista a mărturisit că nu este momentul pentru o nouă relaţie, fiind complet dedicată fiicelor sale şi carierei.

„Când treci printr-o situație atât de complicată și o suferință atât de mare, nu te gândești la momentul ăla. Eu una, cel puțin, nu îl proiectez. Am atâtea lucruri de făcut acum. Legat de fetițe, legat de munca mea, m-am lăsat cufundată în tot ce ține de activitatea mea profesională, cu bucurie, cu un chef nebun. Am o viață foarte plină, în care încerc să mă concentrez pe fetițe și pe profesia mea. Pentru mine, fiind o situație atât de complexă, care încă nu s-a terminat, nu mă gândesc la altceva decât la prezent și la cum să gestionez cât mai bine situația”, ne-a mai mărturisit artista. Citeşte şi: Mara Bănică, dezvăluiri despre Alexandru Ciucu. Ce s-a întâmplat când l-a cunoscut, în 2019: „I-aș fi povestit” Citeşte şi: Alexandru Ciucu, prima reacție după ce Alina Sorescu a spus că „actele de violență emoțională” din partea lui continuă după divorț: „Toate lucrurile pe care ea le-a spus au fost aduse și în instanță”

Pentru moment, artista preferă să-şi dedice timpul copiilor şi muzicii, cele două constante care i-au adus mereu linişte şi echilibru.

O carieră începută din copilărie şi o familie care a susţinut-o mereu

În cadrul emisiunii Fresh by Unica, Alina Sorescu a vorbit şi despre începuturile sale în muzică şi despre rolul esenţial pe care l-au avut părinţii săi în cariera ei. De la primele apariţii televizate până la proiectele de succes din prezent, artista a fost mereu înconjurată de iubire, sprijin şi încredere.

A vorbit şi despre relaţia specială cu cele două fiice ale sale, pentru care îşi doreşte o copilărie liniştită şi echilibrată, dar şi despre modul în care încearcă, zi de zi, să le ofere un exemplu de forţă, demnitate şi echilibru emoţional.

Citeşte şi: Alina Sorescu a vorbit despre căsnicia cu Alexandru Ciucu la Parlament, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor: „Actele de violență emoțională din păcate continuă”

Alina Sorescu, despre echilibru şi regăsire

Viaţa Alinei Sorescu s-a schimbat radical în ultimii ani, dar artista reuşeşte să-şi păstreze optimismul şi să meargă înainte cu capul sus. Muzica, familia şi credinţa rămân reperele ei principale.

„Încerc în fiecare zi să mă redescopăr, să fiu mai bună pentru mine şi pentru fetiţele mele. Fiecare zi aduce o provocare, dar şi o lecţie„, ne-a mai mărturisit vedeta.

O puteţi urmări pe Alina Sorescu în cadrul emisiunii Fresh by Unica, unde artista a vorbit deschis despre începuturile carierei sale, susţinerea familiei, relaţia cu fiicele sale şi modul în care şi-a regăsit echilibrul după o perioadă dificilă.

Sursa foto: Instagram, Facebook şi Ringier.ro

Urmărește-ne pe Google News