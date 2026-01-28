Andreea Bălan, atacată de Mihai Trăistariu pentru prezența în juriul Eurovision 2026: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”

Scandal în lumea muzicii! Mihai Trăistariu critică dur prezența Andreei Bălan în juriul Selecției Naționale Eurovision 2026, considerând că aceasta nu ar trece nici măcar de preselecții. Ce alte critici a adus artistul?

Andreea Bălan, atacată de Mihai Trăistariu pentru prezența în juriul Eurovision

Mihai Trăistariu critică dur componența juriului Eurovision 2026, subliniind că selecția națională nu ar trebui să fie un simplu experiment de gusturi personale. Artistul, care concurează anul acesta cu piesa „Infinity”, și-a exprimat public nemulțumirea față de prezența în juriu a Andreei Bălan, considerând că aceasta nu are experiența necesară pentru o astfel de poziție.

„Andreea Bălan nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura ea la Eurovision. Darămite s-o mai pui și în juriu”, a spus Trăistariu, pentru Click!.

„Eurovisionul nu se judecă doar «după ureche»”

Pe pagina sa de Facebook, Trăistariu și-a continuat criticile, adresându-se direct Televiziunii Române. „Dragă TVR, Eurovision nu e un simplu show. Nu este un concurs de amatori și nici un experiment de gusturi personale. E o competiție internațională cu reguli, istorie și criterii foarte specifice”, a scris.

Cântărețul a pus sub semnul întrebării competența unora dintre membrii juriului, accentuând că selecția pentru un concurs de o asemenea anvergură internațională ar trebui să fie încredințată celor care au experiență directă cu Eurovisionul. „Cum poate fi jurizat un artist care trebuie ales să reprezinte țara noastră la Eurovision de oameni care nu au trăit acest concurs din interior? Eurovisionul nu se judecă doar «după ureche», după gust personal sau după ce sună bine la radio”, a adăugat el.

„Riscăm să transformăm un concurs de anvergură mondială într-un banal concurs de … «asta mi-a plăcut mie!»

„Cu tot respectul pentru meseriile fiecăruia, Eurovisionul nu se judecă nici din presă, nici din studio și nici de cei care n-ar trece nici de preselecție în cazul în care ar cânta live! Se judecă de pe scenă! Nu e vorba de orgolii. E vorba de competență și relevanță. Dacă vrei să participi la Eurovision, ar trebui să fii evaluat de oameni care au fost acolo, care știu ce înseamnă scena, votul internațional, repetițiile, vocea live, stresul, regulile EBU.

Am spus mereu la interviuri de-a lungul anilor: În juriu trebuie aduși OBLIGATORIU oameni care au avut tangență cu acest tip de competiție! N-ai cum să te joci, să faci teste, să încerci lucruri! Nu ai voie să faci așa ceva!. Altfel, selecția devine un exercițiu de preferințe, nu de competență Eurovisionul cere experiență directă, nu păreri din afară. Riscăm să transformăm un concurs de anvergură mondială într-un banal concurs de … «asta mi-a plăcut mie!». Și atunci ne mirăm de rezultate… Eurovisionul merită mai mult! Artiștii merită mai mult!”, a mai spus indignat Mihai Trăistariu.

„Votul publicului TREBUIE să conteze 50%, exact ca în etapa internațională! Iar voi ați eliminat și asta!”

Artistul este deranjat și de faptul că juriul va decide în proporție de 100% piesa cu care România va participa la Eurovision 2026. În trecut, votul publicului valora 50% în selecția reprezentantei la competiția muzicală.

„P.S.: Iar acest mesaj nu este o aroganță de-a mea ci este o realitate profesională! Nu este o critică personală, ci o observație pertinentă! Pentru ca artiștii să fie evaluați corect, contextul contează. Eurovisionul are reguli proprii și o miză uriașă. Poate că merită jurizat, în primul rând, de cei care l-au trăit! Nu mai vorbesc de faptul că votul publicului TREBUIE să conteze 50%, exact ca în etapa internațională! Iar voi ați eliminat și asta!”, a mai spus indignat Mihai Trăistariu.

Cine sunt cei șapte jurați ai Selecției Naționale Eurovision 2026

Juriul din acest an este format din șapte personalități din domeniul muzical și media:

Andreea Bălan

Andrei Tudor (compozitor al piesei «Pe-o margine de lume» interpretată de Nico și Vlad Miriță la Eurovision 2008)

Marius Dia (compozitor și co-fondator al Creator Records)

Cristian Tarcea (cunoscut și ca Monoir, fondator al Thrace Music)

Elena Popa (jurnalistă și solistă a trupei Yolo Band)

Doru Ionescu (jurnalist TVR cu peste 35 de ani de experiență în domeniul muzical)

Cristian Marica Rădoi (redactor-șef și music playlist manager la Radio România Cultural)

Când se alege piesa României la Eurovision 2026

Procesul de selecție pentru Eurovision începe cu preselecția pieselor care vor fi evaluate de juriul național. În data de 6 februarie vor fi anunțate melodiile semifinaliste, iar între 9 și 11 februarie, artiștii vor interpreta piesele în cadrul Atelierului deschis Eurovision 2026, transmis live pe TVR+.

Finala Selecției Naționale va avea loc pe 4 martie, când juriul va desemna câștigătorul, cel care va reprezenta România la Eurovision.

Foto: Instagram

