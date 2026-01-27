Cum arată vila lui Călin Donca de la Survivor România. Are 16 camere, cinematograf, salină și piscină

Călin Donca locuiește alături de soția lui, Orianda, și cei cinci copii ai lor, într-o vilă spectaculoasă de peste 1 milion de euro, la poalele munților din Brașov. Casa somptuoasă include 16 camere, piscină interioară, salină, saună, sală de sport și un cinematograf.

Cum arată vila lui Călin Donca

Călin Donca, antreprenor și concurent la Survivor România, trăiește într-o vilă de vis, situată la poalele munților din Brașov, o locuință care redefinește luxul și confortul. Cu o valoare de peste 1 milion de euro, această casă este un adevărat paradis pentru el, soția sa Orianda și cei cinci copii ai lor.

„Pentru sănătatea mea nu am făcut niciodată un calcul, pot să estimez, dar nu vreau să știu. Având copii, a fost o plăcere să avem un loc în care să petrecem frumos”, a declarat Călin Donca în cadrul emisiunii ”Acces Direct”, în urmă cu câțiva ani.

Iar acest loc este mai mult decât o simplă vilă. Cu 16 camere, 6 băi, piscină interioară, salină, două saune, o sală de sport și un cinematograf privat, casa lor din Brașov este impresionantă. În plus, fiecare copil se bucură de propria cameră, dar deseori preferă să doarmă cu părinții într-un pat de dimensiuni impresionante: 3,75 metri lungime și 2,20 metri lățime.

Înainte de a-și investi economiile în această locuință spectaculoasă, Donca era cunoscut pentru pasiunea sa pentru mașini de lux.

„Acesta este un Lamborghini Aventador, e ultima mașină pe care am cumpărat-o, costă în jur de 400.000 de euro. Nu e neapărat ceva de suflet, dar îmi place cel mai mult pentru modul în care se conduce, viteză, putere”, a explicat antreprenorul într-un interviu anterior.

În garajul său se află și un Lamborghini Urus, evaluat la peste 270.000 de euro, care completează o colecție de bolizi cu o valoare totală ce depășește 2 milioane de euro.

De la sărăcie la bogăție

Înainte de a deveni un om de afaceri de succes și unul dintre cei mai bogați oameni din România, Călin Donca a locuit într-o garsonieră.

„Eu am fost născut în Reșița, într-o garsonieră de 20/24 de mp, deci vin de la o condiție normală. Eram sătul de sărăcie, mâncam în fiecare zi cu pâine și ulei, iar treptat am făcut totul pe mâinile noastre. A fost o bucurie că am putut să facem și cred că în România se poate. Ea (n.r. Orianda) se ocupă de casă și de copii, eu mă ocup de partea financiară. N-am voie să dau greș. Sau reușesc sau mor, dar nu mori, că duci”, a povestit Donca.

În 2017, însă, a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă.

„Am ajuns de la vreo 2 milioane de euro, cât aveam atunci, bani puși deoparte, la minus. Am vândut tot ce am avut, am rămas cu un Citroen C4 de 6000 de euro și am luat-o de la capăt. Am dormit o noapte lângă un lan de porumb, ca să am și ce să mănânc dimineața, adică eram la pământ”, a mai spus concurentul de la Survivor România.

Împreună cu soția sa, au devenit milionari datorită investițiilor în cultivarea șofranului, cel mai scump condiment din lume.

„Avem cea mai mare plantație din țară”, a spus Orianda, soția antreprenorului.

Călin Donca, acuzat de evaziune fiscală

În anul 2023, Călin Donca s-a confruntat cu probleme cu legea, fiind acuzat de evaziune fiscală. Milionarul din Brașov a fost reținut de procurorii de la crimă organizată în septembrie 2023 pentru înșelăciune și operațiuni de manipulare a pieței de capital.

Acesta a creat o criptomonedă pe care a promovat-o personal în mediul online, unde se prezintă drept un om de afaceri de succes. Anchetatorii spun că, prin afirmațiile sale, a manipulat piața de capital și a înșelat un număr mare de persoane.

Călin Donca este acuzat și că a delapidat firmele pe care le deținea sau controla. Ar fi fost ajutat de soția lui și alte două colaboratoare.

Nu în ultimul rând, Călin Donca este acuzat de evaziune fiscală. Prejudiciul pe care l-ar fi creat statului, prin neplata unor taxe și impozite, se ridică la peste 4 milioane de lei.

Sursă foto: Captură video, Instagram

