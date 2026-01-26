Larisa Uță l-a atacat pe Călin Donca, la Survivor România: „E doar un mare bully”. Cum a răspuns afaceristul

Larisa Uță a răbufnit la Survivor România, acuzându-l pe Călin Donca că se comportă de la „bully” și un „guru” cu propria „sectă”. Declarațiile răsunătoare au adâncit conflictul dintre cei doi Faimoși.

Larisa Uță, atac la adresa lui Călin Donca

Larisa Uță și Călin Donca, doi dintre cei mai vocali concurenți de la Survivor România 2026, au fost protagoniștii unui nou episod tensionat în cadrul competiției. Larisa a răbufnit și a decis să își exprime nemulțumirea față de atitudinea afaceristului, atrăgând atenția tuturor concurenților.

Într-o atmosferă tensionată, Larisa Uță a vorbit deschis despre nemulțumirile față de comportamentul colegului ei de echipă, Călin Donca. Vedeta s-a săturat de modul în care acesta încearcă să se impună în fața echipei Faimoșilor și nu s-a ferit să spună exact ce gândește.

„Eu nu am nicio problemă cu voturile care vor fi la consiliul următor. Eu am o singură problemă, cu afirmațiile unui anumit individ cum că nu m-am integrat eu. Ce înseamnă nu m-am integrat? Că nu mă place acel individ și influențează pe toată lumea? Nici nu cred că nu mă place. Pur și simplu, așa e el. Nu m-am integrat de ce? Că nu te perii pe picioare și că nu îți fac orezul? Are impresia că e un șef de trib, dar nu îl consider în niciun fel. Este doar un mare bully (…) Cine ești tu? A, scuză-mă că am zis din prima secundă de când am venit în emisiunea asta. A venit guru și și-a luat secta”, a declarat concurenta.

Citește și: Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu rămân fără emisiune. Antena 1 a anulat „Survivor: Povești din junglă”

Citește și: Câți bani a luat Iulia Istrate la Survivor România 2026. „Războinica” a rezistat două săptămâni în competiție

Reacția acidă a lui Călin Donca

De partea cealaltă, Călin Donca a reacționat la aceste acuzații, exprimându-și opinia despre situația din echipa Faimoșilor. El a subliniat faptul că strategia sa a fost una bine calculată și că a încercat să aducă echipei un plus de organizare. Totuși, afaceristul a remarcat că unele persoane nu par să se integreze cu restul grupului.

„Eu vreau să demonstrăm că putem și fără Gabi (…) Persoana care s-a integrat cel mai puțin în grup (n.r. face referire la Larisa Uță). Acea persoană, dacă avea tăria de caracter, făcea un pas înainte, mai ales când a auzit înainte că vrem să o propunem, dar în loc de asta, stătea pe bancă, uitându-se la Gabi, până când Gabi a cedat (…) Până acum, m-am ocupat de strategie. Stăteam noaptea și mă gândeam”, a spus Donca.

Citește și: Roxana Condurache și Yasmin Awad au părăsit Survivor România. Faimoșii au rămas fără două coechipiere

Citește și: Cine e Larisa Uță de la Survivor România 2026. „Am făcut judo 20 de ani, sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire!”

Conflictul dintre Larisa Uță și Călin Donca nu este unul recent. Anterior, între cei doi au existat schimburi de replici acide, iar situația dintre ei pare să nu se fi detensionat. În ciuda eforturilor echipei de a funcționa ca un tot unitar, aceste divergențe creează o atmosferă tensionată în cadrul Faimoșilor.

Sursă foto: Captură video

Urmărește-ne pe Google News