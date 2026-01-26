Roxana Condurache și Yasmin Awad au părăsit Survivor România. Faimoșii au rămas fără două coechipiere

Faimoșii au pierdut doi coechipieri în ediția de duminică, 25 ianuarie, a emisiunii Survivor România. Roxana Condurache a fost eliminată în urma duelului, în timp ce Yasmin Awad a fost nevoită să părăsească competiția din cauza unor probleme medicale.

Yasmin Awad a părăsit Survivor România

Andrian Beleuț a câștigat colanul de imunitate, asigurându-și poziția în continuare în competiție, în timp ce Cristian Boureanu și Roxana Condurache au ajuns la duelul de eliminare.

Însă, înainte ca Faimoșii să voteze concurentul care va intra la duel, Adi Vasile le-a dat o veste tristă acestora. Colega lor, Yasmin Awad, a fost nevoită să părăsească competiția din cauza unor probleme medicale.

Influencerița a revenit în consiliu, după ce zilele trecute a ajuns la spital, unde a aflat că problemele pe care le avea au revenit. Tânăra are ulcer, iar condițiile din Republica Dominicană i-au agravat starea de sănătate. Astfel, aceasta a fost nevoită să iasă din competiție și să revină în România.

Yasmin Awad a părăsit emisiunea cu lacrimi în ochi, dezamăgită că nu poate continua în competiție.

Roxana Condurache, eliminată de Cristian Boureanu

După ce au primit vestea că au rămas fără un coechipier, Faimoșii au fost nevoiți să aleagă alți doi colegi care să intre la duelul de eliminare. În timp ce Cristian Boureanu a fost votat de întreaga echipă pentru a merge la duel, Roxana Condurache a fost nominalizată de Adrian Beleuț, care a câștigat colanul de imunitate.

În urma duelului, Roxana a fost eliminată, în timp ce Boureanu a rămas în competiție.

„Mă bucur pentru Cristi, că a rămas aici. Știu că își dorea foarte mult și sper că această nouă șansă care i se dă, pentru că a câștigat duelul, să îl pună puțin pe gânduri și poate să își revizuiască puțin atitudinea față de colegii lui. Ar fi bine pentru voi toți să vă înțelegeți mai bine. Știu că vă doriți asta. Poate pare penibil că zic eu, dar sper să vă înțelegeți. Ar trebui să găsiți o soluție, pentru că altfel o să vă faceți zilele groaznice unul altuia și e păcat. Eu nu vreau să văd asta”, a declarat Roxana Condurache după ce a fost eliminată.

Cea mai afectată de plecarea Roxanei a fost Marina Dina, care a mărturisit că de ea s-a apropiat cel mai mult în competiție.

„Eu cu Roxana am rezonat, suntem amândouă mame și mi-e greu să o văd plecând”, a afirmat ea.

