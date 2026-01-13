Câți bani a primit Iustin HVNDS pentru participarea la Survivor România 2026. A fost primul eliminat din competiție

Iustin HVNDS a rezistat doar trei zile la Survivor România 2026, fiind primul eliminat din competiție. Deși scurta sa experiență în Republica Dominicană s-a încheiat rapid, artistul a plecat acasă cu o sumă importantă de bani.
Iustin HVNDS, declarații după ce a părăsit Survivor 2026
Iustin HVNDS (Hands), primul concurent eliminat din competiția Survivor România 2026, a rezistat doar trei zile în Republica Dominicană, însă experiența sa nu a fost lipsită de lecții valoroase. Artistul a povestit despre provocările, dar și despre beneficiile participării la unul dintre cele mai dure show-uri de televiziune.
„M-am adaptat ușor la foame, frig și condiții mai dificile. Totuși, lipsa contactului cu cei dragi nu a devenit mai ușoară! Deși îmi era frică de îndemânarea pe care o am, probele au fost distractive și mi-au plăcut mult. Din păcate, dar și din fericire, nu am stat suficient de mult timp încât să îi pot cataloga așa de ușor pe Faimoși. Toți au plusuri și minusuri. Vom vedea împreună ce se va întâmpla mai departe la Survivor România 2026. Sunt foarte multe plusuri pe care ți le aduce un astfel de show! Putem enumera descoperirea noilor limite, descoperirea de sine și deconectarea completă de la tehnologie”, a declarat cântărețul pentru Libertatea.
Câți bani a primit artistul pentru participarea la emisiune
Deși a părăsit competiția după doar trei zile, Iustin HVNDS nu a plecat cu mâna goală. Conform informațiilor publicate de Cancan, artistul a încheiat un contract cu Antena 1, care prevedea o plată de 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție.