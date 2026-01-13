Câți bani a primit Iustin HVNDS pentru participarea la Survivor România 2026. A fost primul eliminat din competiție

Iustin HVNDS a rezistat doar trei zile la Survivor România 2026, fiind primul eliminat din competiție. Deși scurta sa experiență în Republica Dominicană s-a încheiat rapid, artistul a plecat acasă cu o sumă importantă de bani.

Iustin HVNDS, declarații după ce a părăsit Survivor 2026

Iustin HVNDS (Hands), primul concurent eliminat din competiția Survivor România 2026, a rezistat doar trei zile în Republica Dominicană, însă experiența sa nu a fost lipsită de lecții valoroase. Artistul a povestit despre provocările, dar și despre beneficiile participării la unul dintre cele mai dure show-uri de televiziune.

„M-am adaptat ușor la foame, frig și condiții mai dificile. Totuși, lipsa contactului cu cei dragi nu a devenit mai ușoară! Deși îmi era frică de îndemânarea pe care o am, probele au fost distractive și mi-au plăcut mult. Din păcate, dar și din fericire, nu am stat suficient de mult timp încât să îi pot cataloga așa de ușor pe Faimoși. Toți au plusuri și minusuri. Vom vedea împreună ce se va întâmpla mai departe la Survivor România 2026. Sunt foarte multe plusuri pe care ți le aduce un astfel de show! Putem enumera descoperirea noilor limite, descoperirea de sine și deconectarea completă de la tehnologie”, a declarat cântărețul pentru Libertatea.

Citește și: Cine este Loredana Pălănceanu de la Survivor România 2026. „Profa de mate” de pe TikTok face parte din echipa Războinicilor

Citește și: Marian Godină participă la Survivor 2026. Ce decizie a luat polițistul influencer, înainte de a pleca în Republica Dominicană

Câți bani a primit artistul pentru participarea la emisiune

Deși a părăsit competiția după doar trei zile, Iustin HVNDS nu a plecat cu mâna goală. Conform informațiilor publicate de Cancan, artistul a încheiat un contract cu Antena 1, care prevedea o plată de 2.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție.

Fiind primul eliminat, acesta a încasat suma minimă, dar a declarat că participarea la Survivor România 2026 i-a oferit mult mai mult decât un câștig financiar.

Citește și: Dansuri lascive și momente incendiare la Desafio: Aventura. Nicolae Lupșor, Florin Prunea și Bettyshor au încins atmosfera în vilă / Foto

Citește și: Cătălin Măruță pleacă de la Pro TV, după 19 ani. Primele declarații ale prezentatorului tv: „A fost mai mult decât o emisiune”

„Sunt foarte multe plusuri pe care ți le aduce un astfel de show!”, a subliniat el, evidențiind experiența ca pe o oportunitate de autocunoaștere și deconectare de la tumultul cotidian.

Înfruntarea cu propriile limite și adaptarea la condiții extreme l-au ajutat să își redefinească prioritățile și să aprecieze mai mult momentele alături de cei dragi.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Iustin HVNDS

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News