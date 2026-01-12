  MENIU  
Gabriela Prisăcariu, în costum de baie în zăpadă. Imaginile au încins internetul / Galerie foto

Gabriela Prisăcariu, în costum de baie în zăpadă. Imaginile au încins internetul / Galerie foto

Oana Savin
.

Gabriela Prisăcariu a surprins internetul cu o ședință foto curajoasă în mijlocul iernii, purtând un costum de baie pe balconul acoperit de zăpadă. Soțul ei, Dani Oțil, a fost fotograful din spatele imaginilor spectaculoase.

Gabriela Prisăcariu, în costum de baie în zăpadă

Gabriela Prisăcariu-Oțil a stârnit din nou valuri de admirație în mediul online, după ce a publicat pe contul său de Instagram o serie de imagini spectaculoase dintr-o ședință foto incendiară. Îmbrăcată într-un costum de baie negru, vedeta a făcut față zăpezii și temperaturilor scăzute, pozând pe balconul acoperit de zăpadă.

Contrastul dintre ținuta de vară și decorul de iarnă a transformat instantaneu fotografiile într-un adevărat fenomen viral.

Într-o combinație inedită, Gabriela a ales să își completeze look-ul minimalist cu cizme de iarnă, mănuși groase, protecții pentru urechi și o pereche de ochelari de soare inspirați din echipamentul de ski. Stilul său modern și îndrăzneț a fost admirat de mii de fani, care au apreciat nu doar outfitul, ci și atitudinea încrezătoare.

Citește și: Dani Oțil i-a făcut un cadou de zeci de mii de euro soției sale, de ziua ei. Gabriela Prisăcariu a împlinit 33 de ani

Citește și: Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri despre relația cu Cătălin Botezatu. Soția lui Dani Oțil a povestit cum l-a cunoscut pe designer: „Eram doar o fetiță timidă”

Dani Oțil, în rol de fotograf

Unul dintre cele mai savurate detalii ale ședinței foto a fost chiar implicarea soțului său, Dani Oțil, în rolul de fotograf.

„Soțul mi-a făcut pozele! Ca să nu avem discuții”, a dezvăluit Gabriela Prisăcariu pe pagina sa de Instagram.

Citește și: Marian Godină participă la Survivor 2026. Ce decizie a luat polițistul influencer, înainte de a pleca în Republica Dominicană

Citește și: Matt Prokop, arestat pentru pornografie infantilă. Fostul actor din „High School Musical” a avut o relație cu Sarah Hyland

Fanii au lăudat imediat chimia dintre cei doi și au apreciat sprijinul reciproc pe care și-l oferă. Au existat și câteva vedete care au lăsat comentarii la fotografiile Gabrielei Prisăcariu. Printre acestea s-au numărat Monica Doroftei, Roxana Vancea și Diana Munteanu, care au complimentat-o pe soția lui Dani Oțil.

De asemenea și câțiva domni cunoscuți din showbizz au ales să îi lase câte un comentariu plin de umor modelului, spre amuzamentul internauților.

„Nu dau like că mă vede domnu Dani”, a comentat magicianul Robert Tudor cu umor.

„I-am scris soției să dea ea laic în numele familiei”, a scris, la rândul lui, Codin Maticiuc.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imaginile cu Gabriela Prisăcariu în costum de baie, în zăpadă

Sursă foto: Instagram

