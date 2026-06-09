Gabriela Prisăcariu, mai sinceră ca niciodată. La ce intervenție estetică ar vrea să apeleze, deși este foarte rar întâlnită: „Am și eu problemele mele”

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Gabriela Prisăcariu a făcut dezvăluiri despre ce nu îi place la corpul ei. Soția lui Dani Oțil a spus că ar vrea să apeleze la o intervenție chirurgicală foarte rară, în pofida faptului că majoritatea femeilor vor exact opusul. Iată despre ce este vorba.

Gabriela Prisăcariu ar vrea să facă micșorare de fese

Deși majoritatea femeilor își doresc un posterior bine conturat, ferm și care să iasă în evidență, Gabriela Prisăcariu este invidioasă pe cele care au un posterior mai mic.

Soția lui Dani Oțil este model și arată impecabil, însă are și ea nesiguranțele sale și lucruri care nu îi plac la ea.

În timp ce multe femei apelează la tot felul de proceduri și intervenții pentru a își mări fesele, Gabriela Prisăcariu spune că ea ar vrea să și le micșoreze.

Motivul este că vrea ca rochiile să curgă lin pe ea, fără să ia forma șoldurilor sau a feselor. Ea a purtat o fotografie în care apare cu o pereche de bikini de plajă.

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„Dacă ar fi după mine, mi-aș face micșorare de fund. Îmi plac fetele pe care rochiile și fustele cad atât de frumos, fără să se oprească pe șolduri sau pe fund. Am și eu problemele mele”, a scris Gabriela Prisăcariu, pe Instagram.

Vedeta arată impecabil, chiar și după ce a născut, iar Dani Oțil o complimentează de fiecare dată când are ocazia. De altfel, ea și-a păstrat jobul de model chiar și după ce a devenit mămică.

Remediul Gabrielei Prisăcariu pentru momentele de burnout

Soția lui Dani Oțil a mărturisit că are momente când simte că nu mai poate, așa că are un truc pentru a trece mai rapid peste aceste momente de cumpănă.

Cel mai eficient mod de a își reveni este să stea singură, pe întuneric, liniștită, pentru a își încărca bateriile.

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„Mă duc acasă și mă bag în pat. Îmi trag draperiile și mă bag în pat, nu fac nimic, mă uit pe pereți. Singură, după ce îl las la grădi, dacă am un moment din ăsta în care simt că nu mai pot, mă duc acasă și nu fac nimic. Dani e la emisiune, cel mic la grădiniță și eu am momentul meu”, a explicat vedeta.

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