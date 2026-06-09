Gabriela Prisăcariu, mai sinceră ca niciodată. La ce intervenție estetică ar vrea să apeleze, deși este foarte rar întâlnită: „Am și eu problemele mele”

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Gabriela Prisăcariu a făcut dezvăluiri despre ce nu îi place la corpul ei. Soția lui Dani Oțil a spus că ar vrea să apeleze la o intervenție chirurgicală foarte rară, în pofida faptului că majoritatea femeilor vor exact opusul. Iată despre ce este vorba.
„Dacă ar fi după mine, mi-aș face micșorare de fund. Îmi plac fetele pe care rochiile și fustele cad atât de frumos, fără să se oprească pe șolduri sau pe fund. Am și eu problemele mele”, a scris Gabriela Prisăcariu, pe Instagram.
Vedeta arată impecabil, chiar și după ce a născut, iar Dani Oțil o complimentează de fiecare dată când are ocazia. De altfel, ea și-a păstrat jobul de model chiar și după ce a devenit mămică.
Remediul Gabrielei Prisăcariu pentru momentele de burnout
Soția lui Dani Oțil a mărturisit că are momente când simte că nu mai poate, așa că are un truc pentru a trece mai rapid peste aceste momente de cumpănă.
Cel mai eficient mod de a își reveni este să stea singură, pe întuneric, liniștită, pentru a își încărca bateriile.
„Mă duc acasă și mă bag în pat. Îmi trag draperiile și mă bag în pat, nu fac nimic, mă uit pe pereți. Singură, după ce îl las la grădi, dacă am un moment din ăsta în care simt că nu mai pot, mă duc acasă și nu fac nimic. Dani e la emisiune, cel mic la grădiniță și eu am momentul meu”, a explicat vedeta.