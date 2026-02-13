Gabriela Prisăcariu, răsfățată de soțul ei de Valentine’s Day. Dani Oțil nu a ținut cont de preț

Valentine’s Day a venit mai devreme pentru Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil este răsfățată de partenerul ei, iar ultimele imagini vorbesc de la sine. Prezentatorul i-a făcut un cadou spectaculos, extrem de scump, dar care a impresionat-o pe Gabriela în totalitate. Influencerița și-a făcut deja o sesiune foto alături de cadoul ei. Iată despre ce este vorba.

Ce cadou i-a făcut Dani Oțil soției sale de Valentine’s Day

Dani Oțil nu s-a mai uitat la bani în acest an de Valentine’s Day. El i-a făcut cadou soției sale un bolid de lux marca Mercedes.

Cei doi s-au mutat recent din Corbeanca, pentru că drumul până la București dura o veșnicie. Acum, cei doi stau în Capitală, într-un apartament spațios și modern.

Și pentru că este anul schimbărilor, Dani Oțil a decis că soția lui merită un bolid de lux. Mașina este un cadou impresionant și arată spectaculos.

Gabriela Prisăcariu a primit mașina alături de un buchet de trandafiri roșii, așa că a făcut o scurtă sesiune foto în diferite ipostaze lângă Mercedesul G 500 din 2025.

Prețul unui astfel de bolid se ridică la aproximativ 250.000 de euro.

„Happy Valentine’s Day!”, a scris Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

La una dintre fotografii, influencerița a glumit și a spus că mașina este prețul plătit de Dani Oțil pentru ca soția lui să nu se supere când îi spune că în weekend pleacă la Enduro, un sport pe care îl practică frecvent.

„Cum m-a anunțat Dani că sâmbătă are enduro”, a scris Gabriela la una dintre fotografii, amuzată.

Dani Oțil, departe de familie pentru câteva luni

Dani Oțil este departe de familia lui câteva luni pe an, pentru că filmează emisiunea Power Couple.

Prezentatorul a spus că zilele de filmare nu sunt ușoare, iar faptul că este mereu pe fugă l-a făcut să slăbească.

„Ne-am întors puțin obosiți, de ce să nu recunosc, și mai slab cu vreo 4 kg, cred. Explicația? Programul încărcat și mesele luate în fugă. Nu, durează foarte mult filmarea și mâncăm la caserolă ca la filmări. Nu ești la mama acasă, nu ești la soacră și mai sări unele mese. Mă muncesc oamenii ăștia destul de tare (râde), nu e ca la Neatza, când mai ai un bucătar, mai ciugulești, mai fugi într-o pauză. E mai greu.

La Neatza nu poate să-ți cadă cineva de la 25 de metri, fie și în coardă sau asigurat. Avem concurenți care sunt în disconfort la înălțime, sub apă, în presiune, la căldură, la frig, și eu sunt primul om care poate să ajungă la ei, chiar înainte de echipa de safety”, a spus prezentatorul.

