Dani Oțil, mai fericit ca niciodată. Soția și fiul lui au venit să îl viziteze în Malta, la filmările pentru Power Couple: „Vreau să îl iubesc pe tati”

Dani Oțil a plecat la filmările pentru emisiunea Power Couple sezonul 3. Prezentatorul petrece 3 săptămâni în Malta, departe de familia lui, iar acum a avut parte de o vizită surpriză din partea Gabrielei și a lui Tiago.

Dani Oțil, surprins de familia lui în Malta

Dani Oțil este plecat în Malta pentru filmările din sezonul 3 Power Couple. Pentru că dorul era prea mare, soția lui și fiul său au venit să îl surprindă pe acesta. Gabriela Prisăcariu l-a luat pe micuțul Tiago și s-au urcat în avion.

În aeroportul, micuțul și-a exprimat entuziasmul că își va vedea curând tatăl: „„Vreau să îl iubesc pe tati”, a spus el într-un clip postat de mama lui pe Instagram.

Cei doi au ajuns în Malta și s-au întâlnit cu Dani Oțil ieri, pe 8 octombrie. Astăzi, întreagă familie a luat micul-dejun pe terasa apartamentului unde Dani Oțil este cazat.

„Viața merge numa înainte”, a scris el alături de o fotografie în care se uită la băiețelul lui. Poza a fost apreciată de fanii care i-au lăsat comentarii frumoase și au apreciat relația tată-fiu.

Gabriela Prisăcariu a dezvăluit cu câteva zile în urmă că îi va face o vizită lui Dani Oțil în Malta. Vedeta a spus că îi este din ce în ce mai greu să facă față plecărilor soțului ei.

„Trebuie să recunosc că îmi este tot mai greu de la an la an. Știam cumva în ce mă bag acum doi ani când mi-a povestit despre tot acest proiect și am zis: da, clar! Noi ne descurcăm acasă, tu du-te! Știam că o să fie un succes și atunci că în fiecare an va urma acest moment, dar este tot mai greu. La început, cumva nu eram pregătiți, nu știam ce ne așteaptă, dar când știi ce te așteaptă este cumva mai greu.

Deja ne-am luat biletele de avion, o să mergem și noi câteva zile. Nu putem să stăm foarte mult pentru că și eu am proiectele mele și oricum nu putem să stăm pe capul lui, că el are de filmat de dimineață până noaptea”, a spus Gabriela pentru Cancan.

Dani Oțil prezintă un nou sezon Power Couple

Dani Oțil a plecat pentru 3 săptămâni de acasă în Malta pentru filmările noului sezon Power Couple.

Cele 9 cupluri care participă la show sunt:

Gimnasta Sandra Izbașa și actorul Răzvan Bănică;

Creatorii de conținut Dilinca și Mădălin Șerban;

Cântăreața ADDA și soțul său, Cătălin Rizea;

Jurnalistul de radio Andrei Niculae și iubita sa, Claudia;

Fostul luptător kickbox Cătălin și Luiza Zmărăndescu;

Cântărețul Nick NND și soția sa, Cătălina Marin;

Creatorii de conținut Mitzuu și Ariana;

Gimnastul Marius Urzică și soția sa, Simona;

Creatorul de conținut Oase și soția sa, Maria, care este artistă.

