Cine este Marian Godină de la Survivor România 2026. Este polițist, influencer, scriitor, este însurat și are doi copii

Marian Godină, unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din România, face un pas îndrăzneț către o nouă provocare: participarea la Survivor România 2026, emisiune difuzată pe Antena 1. Cu simțul său de justiție și umorul care l-au consacrat, Marian promite să fie o prezență memorabilă în competiția extremă.

Cine este Marian Godină

Marian Godină are 39 de ani și este din Brașov. De meserie polițist, noul concurent Survivor România este însurat cu Georgiana, alături de care are două fete, Maria și Irina.

Polițistul devenit influencer nu este străin de lumina reflectoarelor. Povestea lui a captat atenția publicului, devenind o figură emblematică datorită modului în care abordează realitățile meseriei de polițist rutier în România. De-a lungul timpului, Marian a participat la show-uri de televiziune precum „iUmor” (în 2023 și 2024) și „La bine și la roast” (2025), ambele oferindu-i ocazia să-și pună în evidență umorul și spiritul critic.

Activitatea sa online a atras sute de mii de urmăritori, care îi apreciază sinceritatea și curajul de a vorbi despre subiecte sensibile din societate.

Mai mult, Marian Godină este autorul a cinci cărți, printre care se numără „Flash-uri din sens opus” și „Drum fără prioritate”, opere care îmbină povești captivante din cariera sa cu umor și lecții de viață. Acestea au avut un impact deosebit, transformându-l într-o voce puternică și un model pentru generații întregi de cititori.

Soția, sprijinul din umbră

Dincolo de viața profesională, Marian Godină trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa, Georgiana. Cei doi s-au căsătorit pe 19 mai 2018, iar de atunci formează un cuplu stabil și admirat de public. În ciuda diferenței de vârstă dintre ei – Marian are 39 de ani, iar Georgiana 32 – cei doi dovedesc că iubirea, respectul și compatibilitatea sunt mai presus de orice obstacol.

Georgiana este mai mult decât partenera de viață a lui Marian. Sprijinul ei necondiționat reprezintă un punct de echilibru în viața acestuia, iar pe parcursul competiției Survivor, ea va prelua administrarea contului său de social media.

Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, Georgiana a declarat: „Gata, aşteptarea a luat sfârşit!!! Marian intră în competiția Survivor România 2026. Pentru o perioadă o să-l vedeți într-un context complet diferit de cel cu care v-a obișnuit: fără uniformă, fără tastatură, fără confort. Sperăm să fiți și voi alături de Marian în fiecare vineri de la 20.30 și sâmbăta şi duminica de la 20.00, pe Antena 1”.

Marian Godină a renunțat la indemnizația pentru creșterea copilului

Marian Godină a ales, încă de la nașterea primei sale fiice, Maria, în 2022, să intre în concediu de creștere copil. Odată cu venirea pe lume a Irinei, acesta a decis să rămână în continuare în concediu de paternitate. Astfel, în momentul în care a semnat contractul cu Antena 1, polițistul a renunțat la indemnizația de la stat.

„În câteva zile, singura care va mai posta pe paginile mele va fi soția mea, Georgiana. ​Eu voi fi plecat din țară în următoarea perioadă și nu voi avea acces la internet, așa că vreau să fac o precizare, cât încă mai pot, pentru a evita apariția unor acuzații la care nu voi putea răspunde. ​Așadar, deoarece trebuia să plec fără familie și să obțin și venituri, urma să mă adresez angajatorului, conform legii, cu o cerere prin care aș fi solicitat suspendarea indemnizației pentru creșterea copilului, eu aflându-mă acum în concediu pentru creșterea copilului. Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate”, a scris Marian Godină în mediul online, înainte de a pleca în Republica Dominicană.

„Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul pentru creșterea copilului. M-am consultat și cu apropiații. Unii au zis că dacă e legal, nu văd nicio problemă, mai ales că nu aș mai primi indemnizație. Alții au zis că e puțin cam aiurea. ​Cel mai important însă este cum am simțit eu și ce m-a făcut pe mine să fiu împăcat cu propria conștiință”, a explicat atunci polițistul.

La Survivor, Marian Godină va face parte din echipa Faimoșilor.

Sursă foto: Facebook

